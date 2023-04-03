Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! Penaltı pozisyonuna çarpıcı yorum: Kum havuzuna atlar gibi…

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda oynadığı derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup etti. Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan derbide hakem Halil Umut Meler ve ekibinin kararları tartışma yarattı. Özellikle ilk yarıda Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı, Beşiktaş cephesinin büyük tepkisini çekti.
GÜNEŞ’TEN KADIKÖY’DE İLK GALİBİYET
Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-2 yendi. Siyah-beyazlıların elde ettiği bu galibiyet Teknik Direktör Şenol Güneş için de ayrı bir önem arz ediyor. 70 yaşındaki teknik adam, bu galibiyetle birlikte ligde Fenerbahçe konuk olduğu bir müsabakada ilk kez 3 puanla tanıştı.
Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Boluspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor’un başında Süper Lig’de 22 defa Kanarya’nın konuğu olan Şenol Güneş, 1 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.
Fenerbahçe’ye karşı 3. galibiyet
Şenol Güneş, Beşiktaş’ın başında ligde ve kupada Fenerbahçe’ye 12. kez rakip oldu. Bu akşamki galibiyetle birlikte Güneş idaresindeki Kara Kartal, 3 galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlılar, 5 defa berabere kalırken, 4 kez de mağlup oldu.
GİDİŞATI DEĞİŞTİREN ADAM: REDMOND
Siyah-Beyazlılar adına müsabakanın gidişatını değiştiren futbolcu ise Nathan Redmond oldu. Devreye 1-0 geride giren Beşiktaş’ta İngiliz futbolcu, ikinci yarının başında Hadziahmetovic’in yerine oyuna dahil oldu. Cenk Tosun’un 58 ve 62. dakikalarda attığı gollerle, Aboubakar’ın 90. dakikada bulduğu golün asistini yapan Redmond, 75. dakikada ise kendisi ağları havalandırdı.
29 yaşındaki futbolcu, asistleri ve golüyle Siyah-Beyazlıların mücadeleyi kazanmasında büyük rol oynadı.
MERT HAKAN YANDAŞ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe’de maça 11’de başlayan Mert Hakan Yandaş, 37. dakikada gördüğü sarı kart sonrası Süper Lig’de cezalı duruma düştü. Bu sezon 10 lig maçında forma şansı bulan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 4. sarı kartını görürken, bir sonraki müsabaka olan Fatih Karagümrük maçında takımını yalnız bırakacak. Mert Hakan, 63. dakikada yerini Diego Rossi’ye bıraktı.
İŞTE DERBİNİN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Fenerbahçe – Beşiktaş derbisindeki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonları…
27. DAKİKADA WELINTON’A GÖSTERİLEN İLK SARI KART DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Yakın çekiminden görüyoruz ki zaten umut vadeden bir atak başlayacakken Welinton, Arda’yı topsuz alanda kontrolsüz bir diz darbesiyle durduruyor. Hakem, avantajı oynattıktan sonra dönüyor, doğru bir sarı kart gösteriyor. %100 doğru bir sarı kart olduğu fikrindeyim.
Bülent Yıldırım: Şunu ifade etmem lazım; 26’ya kadar bizim aldığımız ilk pozisyon bu ancak daha çok vaktimiz olsa inanın 15-20 dakikada analizi yapılabilecek çok sayıda faul hatasını, hakemin yaklaşım hatalarını gördük bu akşam. İyi bir akşamında değildi.
Deniz Çoban: Bu pozisyonla başladık ama 27. dakikaya kadar çaldığı çalmadığı düdüklerle… Çalıyor, faul yok. Çalmıyor, faul var. Halil Umut Meler, en son yönettiği İstanbulspor – Sivasspor maçında kaldığı yerden devam ederek başladı aslında.
Deniz Çoban: 27. dakikada burada yanılmadı. Avantaj, evet. Kontrolsüz bir hareket de var. Sarı kartını gösterdi. Nasıl ki iki hafta önce İstanbulspor – Sivasspor maçında gününde değilse bugün de gününde değildi Halil Umut Meler.
Seçim Demirel: Ben de yorumlarınıza katılıyorum. Burada da kontrolsüz bir hareketten doğru bir sarı kart çıktı.
30. DAKİKADA VINCENT ABOUBAKAR VE SAMET AKAYDIN ARASINDA YAŞANAN GERİLİMDE KARTLAR DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Halil Umut Meler’i eleştirerek başladık ya maça konsantre olamamıştı. İyi de başlayamadı. Bu tarz durumları da iyi yönetemeyeceğinin mesajını da burada verdi. Bunları başlatan öncelikle tribüne yaptığı hareketler, sonrasındaki hareketleri ile Beşiktaşlı oyuncu. Zaten burada bir sarı kartı hak ediyor ki orada sorun yok. Böyle bir kargaşa durumunda beklenti nedir? Eşit cezalandırma. Yani her iki takımdan da cezalandırılırken en fazla bu olayları kim yapıyorsa, kim körüklüyorsa onları seçip göstermek ya da ikişer tane göstermek…
Deniz Çoban: Burada Aboubakar’ın sarı kartı doğru, cepte. Eğer rakip takımdan da birini bulup cezalandıracaksanız o Samet olmamalıydı bana göre.
Deniz Çoban: Hakem o kadar olayın içine girmiş ki geniş pencereden bakamıyor. Arkada Serdar Aziz, Cenk ile topsuz alanda bir mücadeleye giriyor. Cenk’in eline falan vuruyor Serdar. Birisi sarı kart görecekse o Aboubakar, tamam 1 cepte. İkinci bir sarı kart arıyorsak Serdar. Üçüncü bir sarı kart arıyorsak Cenk. Dördüncü bir sarı kart arıyorsak ancak Samet olur diye düşünüyorum. Buradan eşit bir cezalandırma çıkmadı. Aboubakar, evet sarı ama Samet’in sarısına katılmıyorum. Eşit cezalandırma için birine kart çıkacaksa o Serdar Aziz olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Burada şu eli kaldırdı ya, biz profesyonel arkadaşlara ‘Bu profesyonel bir oyun, tribünle sizin işiniz yok’ diyoruz.
Bülent Yıldırım: Şimdi burada bu el hareketlerini yaptığı anda hakemin bir şey yapma şansı var.
Bülent Yıldırım: Ya anında müdahale edip bu işi uzatmadan burada yönetecek ya da Aboubakar ısrar ederse o an sarı kartı çekeceksiniz bu iş burada bitecek, devam edeceksiniz. Bu, olmadığı zaman arkasından hadise böyle başlıyor.
Bülent Yıldırım: Samet, ‘Yapma’ diyor ve müsabakanın hakemine de gösteriyor. ‘Yapma, gerek yok’ diyor.
Bülent Yıldırım: Cenk araya giriyor, ‘Sakin olun’ diyor.
Bülent Yıldırım: Samet, şurada itiyor. O da lüzumsuz bir müdahale.
Deniz Çoban: Ekip olarak da hazır olmadıklarının göstergesi bence bu pozisyon. Halil Umut Meler, yanlış pozisyon alıp kalabalığın içine girmiş. Aboubakar’ın olduğu yeri yönetmeye çalışıyor ve arkasını görmüyor. Dördüncü hakem, yardımcı hakem; ‘Hocam arkana bak, çık kalabalıktan’ demiyor. Uyarı almadığının bir göstergesi çünkü Halil Umut Meler, bir tepki vermiyor.
Bülent Yıldırım: 1 ve 2 numaralı oyuncular burada çok yakın temastalar. Hakemin arkasında kalmışlar.
Deniz Çoban: Uyarı gelmediği için de arkasına dönmüyor.
Bülent Yıldırım: Burada sportmenliğe aykırı bir durum var. Serdar, üzerine gidiyor.
Seçim Demirel: Burada mutlaka ekibinden bir uyarı alıp arkasını dönmesi gerekiyordu. Destekle sarı kart da çıkarabilirdi bence.
Bülent Yıldırım: Bu tarz olayları doğmadan engellemek en ehvenişer durumdur. Doğduktan sonra da Deniz’in ifade ettiği gibi eşit cezalandırma kaosu engeller. Ya 2 tane sarı kart çıkacak ya 4 tane sarı kart çıkacak. Eğer 2 tane çıkacaksa doğru isimler Aboubakar ve Serdar olur. 4 tane çıkacaksa o zaman Aboubakar, Samet, Serdar ve Cenk olurdu.
38. DAKİKADA FENERBAHÇE LEHİNE VERİLEN PENALTI KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Burada bir kere Arda; harika bir drippling ile birinci rakibini geçiyor, ikinci rakibini geçiyor. İkinci rakibinden bir temas alsa zaten bir penaltı orada yaratmaya yeltenebilir. Belki de orada aklına geldiğini ifade etmeye çalışıyorum.
Bülent Yıldırım: Burada hiçbir şey yok.
Bülent Yıldırım: Şurada ayak uzanıyor, bir darbe gelmiyor ve devam ediyor.
Bülent Yıldırım: Soru şu; ben Onur Bulut’um ve nasıl penaltı yapacağım? Bir, rakibin koşu yoluna bedenimi engel olarak çıkarıp çarpacağım ona. İki, ayağına basacağım. Üç, dikkatsiz bir müdahaleyle vuracağım. Bir diz müdahalem olacak, tutacağım, çekeceğim vs… Baktığımız zaman tüm açılarınla asla bunların hiçbirisinin olmadığını göreceğiz.
Bülent Yıldırım: Bir, ayağa bastı mı? Hayır.
Bülent Yıldırım: İki; oluşan diz teması, Arda kum havuzuna atlar gibi atladıktan sonra olan bir temas. Düşerken olan bir temas.
Bülent Yıldırım: Özet; Onur Bulut, penaltıyı gerektirecek hiçbir müdahalede bulunmuyor. İki ayak arasında fark var.
Bülent Yıldırım: Dizi de görüyorsunuz. Dizden de Arda düşerken bir darbe söz konusu oluyor. Onur’un yaptığı bir şey yok. Burada bütün subje, Arda’nın kendisi.
Bülent Yıldırım: Hakemin de bakış açısını şuradan bir daha gösterelim. Kendini zorluyor. Allah aşkına bu, bir elit hakeme yakışacak beden dili mi?
Bülent Yıldırım: Ve pozisyon almak mı? Kendisini perdeledi, sabit kalsa daha iyiydi.
Bülent Yıldırım: Bu güzel çalım resitalini, kafasındaki resimle örtüştürdüğü zaman sıhhatli görmemesine rağmen burada Arda’nın bir temas alacağını düşündü. İnsan, yanlış düşünüp yanlış algılamış olabilir. Ancak sağlıklı görmüyor. Yanıldı. Kötü bir yanılgı oldu.
Bülent Yıldırım: Böyle bir durumda Video Hakem ne yapar? Sürekli eğitim görüyor arkadaşlar, kafaları karışıyor. Avrupa mentalitesi farklı, eğitimcilerin kültürü farklı, gelen MHK’lerin olaya bakışı, hakimiyeti farklı. Herkesin kafası farklı.
Bülent Yıldırım: Buna müdahale edilmeyecekse… İki tane açıdan özellikle çok net görülüyor. Bir aldatma ihtimali var ortada. Çok net penaltı olmadığı ortadayken Video Hakem, buna niçin ve nasıl karışmaz?
Bülent Yıldırım: Bakın Arda, ayağı büktü. Sağ ayak kırık geldi, geldi, geldi, geldi.
Bülent Yıldırım: Bu teması sağlayan Arda’nın kendisi.
Deniz Çoban: Hocam, bunun neresinden bakarsanız bakın hangi açıdan bakarsanız bakın bu, bir aldatmadır. Arda’nın sarı kart görmesi gerekir. Böyle bir penaltı verilmemesi gerekir. Bu, hakem adına belki bir yere kadar kabul edilebilir. Video Hakem açısından kabul edilemez bir hatadır.
Deniz Çoban: Çok kısa zaman içerisinde konuştuğumuz Video Yardımcı Hakem hatalarına bakın. Konyaspor – Galatasaray maçını koyun, Galatasaray – Adana Demirspor maçını koyun, Alanyaspor – Fenerbahçe maçını koyun, bu maçı koyun, Trabzonspor – Adana Demirspor maçını koyun… Her hafta sonu eğitim yapıyorsunuz sonuç bu.
Seçim Demirel: Sonuç olarak ben de burada asla bir penaltıdan bahsedemeyiz diyorum. Penaltı kesinlikle hatalı bir karardır. Mutlaka VAR müdahalesinin gerektiğini söylemek istiyorum.