Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! Penaltı pozisyonuna çarpıcı yorum: Kum havuzuna atlar gibi…

GÜNEŞ’TEN KADIKÖY’DE İLK GALİBİYET

Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-2 yendi. Siyah-beyazlıların elde ettiği bu galibiyet Teknik Direktör Şenol Güneş için de ayrı bir önem arz ediyor. 70 yaşındaki teknik adam, bu galibiyetle birlikte ligde Fenerbahçe konuk olduğu bir müsabakada ilk kez 3 puanla tanıştı.

Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Boluspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor’un başında Süper Lig’de 22 defa Kanarya’nın konuğu olan Şenol Güneş, 1 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

Fenerbahçe’ye karşı 3. galibiyet

Şenol Güneş, Beşiktaş’ın başında ligde ve kupada Fenerbahçe’ye 12. kez rakip oldu. Bu akşamki galibiyetle birlikte Güneş idaresindeki Kara Kartal, 3 galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlılar, 5 defa berabere kalırken, 4 kez de mağlup oldu.