Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (FB BJK ilk 11’ler)

Süper Lig’in 27. haftasında nefesler tutulacak, Kadıköy’de Fenerbahçe ile Beşiktaş 3 puan için kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray’ın kazandığı haftada Fenerbahçe, derbide beraberliğe bile razı değil. Jorge Jesus’un ekibi, taraftarı önünde kazanmak istiyor. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe’yi, Ülker Stadı’nda taraftarları yine yalnız bırakmayacak. Yaklaşık 50 bin Sarı-Lacivertli’nin, Beşiktaş derbisinde tribündeki yerini alacağı bildirildi. Lider Galatasaray’ın 14, bir maçı eksik Fenerbahçe’nin de 5 puan gerisinde 3. durumda bulunan Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Kadıköy’e mutlak galibiyet parolasıyla gidiyor. Formda olan Cenk ve Aboubakar’a Ghezzal’ın da tam olarak hazır halde eklenmesi sonrasında Kara Kartal, efektif üçlüsüyle Kadıköy’den zaferle ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Halil Umut Meler’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr’de olacak.

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Fenerbahçe Beşiktaş ilk 11’ler:

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Samet, Szalai, Willian Arao, Osayi-Samuel, Ferdi, Arda, Mert Hakan, Joao Pedro, Valencia

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Omar Colley, Masuaku, Salih, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar

Fenerbahçe – Beşiktaş maçının VAR hakemi Alper Ulusoy

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. İki ezeli takım arasında saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi Kadir Sağlam olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a AVAR’da Alper Çetin ve Ekrem Kan eşlik edecek.

Beşiktaş’ı yıkacak taktik planını hazırladı

Süper Lig’de şampiyonluğun kaderini etkileyecek maçlardan biri olan bu akşamki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör Jorge Jesus, rakibi yıkacak taktik planını hazırladı. Jesus, Kadıköy’deki mücadelede sakatlıkları sebebiyle Lincoln Henrique, Luan Peres, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde’den yararlanamayacak. Jesus, derbide kaleyi kaptan Altay’a emanet ederken, daha önceki büyük maçların aksine bu kez sahaya 4’lü savunma ile çıkması bekleniyor. Sağda Ferdi, solda Szalai’nin, göbekte Samet ile Serdar Aziz’in görev alacakları bildirildi.

Gol silahı Valencia

Deneyimli teknik adamın, orta alanı Arao, Crespo ve Zajc’e bırakması, sağda İrfan Can, solda Diego Rossi ve ileride de Enner Valencia’yı oynatacağı bildirildi. Kadıköy’de seyircinin de desteğiyle maça baskılı başlamak isteyen Jesus, Beşiktaş’ın direncini de atacakları bir erken golle kırmayı planlıyor. Rakibin geriden oyun kurmasına izin vermek istemeyen tecrübeli hoca, hücum hattında ise İrfan, Rossi ve Valencia’dan skora bir şekilde katkı vermelerini amaçlıyor.

Jorge Jesus şanssızlığa son vermek istiyor

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş karşılaşmasında şu ana kadar büyük maçlarda yaşadığı şanssızlığa artık son vermek istiyor. Jesus, Süper Lig’de bu sezon Siyah-Beyazlılar’a karşı ilk yarıda oynanan maçtan golsüz beraberlikle ayrılmış, Trabzonspor’a deplasmanda 2-0, sahasında da Galatasaray’a 3-0’lık skorlarla mağlup olmuştu.

Kulübede Joao de Deus olacak

Adana Demirspor maçının ardından Alanyaspor mücadelesinde de kırmızı kart gören Jesus, Kadıköy’deki dev kapışmada yedek kulübesinde yer alamayacak. Tribünde olacak tecrübeli teknik adamın yerine yardımcısı Joao de Deus, bu sezon ikinci kez takımın başında sahaya çıkacak.

Dick Advocaat detayı

Deus’a maç öncesi gerekli uyarılarda bulunacak olan Portekizli çalıştırıcının, takımı ile yaptığı toplantılarda da “Şampiyonluk hedefimizden sapmamak adına mutlaka kazanmamız gereken bir mücadele. Taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak, kayıp yaşamadan 90 dakikayı bitirelim” dediği öğrenildi. Bu arada Jesus, bu akşam derbiden puan ya da puanlarla ayrılırsa Dick Advocaat’tan (2016/17’de 2 beraberlik) bu yana Beşiktaş’a ligde rakip olduğu iki maçtan da puan çıkaran ilk Fenerbahçe hocası olmayı başaracak.

Şenol Güneş Kadıköy’de ilk peşinde

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında bugün Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Siyah-Beyazlılar’ın teknik direktörü Şenol Güneş de lig kariyerinde bir ilki yaşamak için Kadıköy’e gidecek. 1988 yılında başladığı teknik adamlık kariyerinde; Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Boluspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor’un başında ligde 21 kez Kanarya’nın konuğu olan Şenol Güneş, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik alırken galibiyetle tanışamadı. Şenol Güneş, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Ülker Stadı’nda Fenerbahçe’ye karşı ilk maçında 2015-2016 sezonunda çıkmış ve bu müsabakayı Sarı Lacivertliler 2-0 kazanmıştı. Bir sonraki sezon Kadıköy’de oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, 2017-2018’deki derbiyi ise Fenerbahçe 2-1 kazandı. Şenol Güneş, Beşiktaş ile son Fenerbahçe deplasmanına 2018-2019 sezonunda çıkmış ve karşılaşma 1-1 berabere bitmişti.

Bursaspor’la kupa kazandı

Bursaspor’da teknik direktörlük yaptığı dönemde 2014-2015 sezonunda 2-1 kaybedilen ilk mücadelenin rövanşında Kadıköy’de sahaya çıkan Bursa temsilcisi, Sarı-Lacivertliler’i 3-0 mağlup ederek finale yükselmişti. Bu müsabaka Şenol Güneş’in, Fenerbahçe’ye karşı tek deplasman galibiyeti olarak kayıtlarda yer alıyor.

Fenerbahçe’yi yıkacak 3’lü

Lider Galatasaray’ın 14, bir maçı eksik Fenerbahçe’nin de 5 puan gerisinde 3’üncü durumda bulunan Beşiktaş, bugün Kadıköy’e mutlak galibiyet parolasıyla gidiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak. Milli maçlar öncesinde oynanan son İstanbulspor maçında sakatlanan ve bu sebeple milli takım kadrosundan da çıkartılan Tayyip Talha tamamen iyileşti ve son takım idmanlarına katılıyor. Yine Fas Milli takımından hafif sakatlıkla dönen Romain Saiss’te de korkulan olmadı ve tecrübeli stoper dün takımla birlikte çalıştı. Haftalardır kadroya alınmayan N’Koudou ve Dele Alli dışında eksik futbolcunun olmaması kadro derinliği anlamında teknik direktör Şenol Güneş’e oldukça geniş bir seçenek sunuyor.

Gollere devam ediyor…

Siyah-Beyazlılar’ın teknik direktörü Şenol Güneş’in derbideki en büyük kozu hücum hattı olacak. Oldukça formda olan Cenk ve Aboubakar’a Ghezzal’ın da tam olarak hazır halde eklenmesiyle, rakiplere korku salan bir hücum hattı oluşmuş oldu! Vincent Abouabakar biri milli maç olmak üzere son 4 maçta 4 gol atarken, Ghezzal geçen hafta asistle sahalara dönmüştü. Valerien Ismael zamanında çok şans bulamayan Cenk Tosun ise Şenol Güneş’in gelmesiyle kendini buldu ve son 14 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı. Cenk son İstanbulspor maçını da 1 gol 1 asistle tamamlamıştı. Daha önce Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de golü bulunmayan Cenk Tosun, bu kez rakip fileleri havalandırmak istiyor.

Joao de Deus’un ikinci sınavı

Sarı Lacivertliler’de daha önce Adana Demirspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Jorge Jesus’un yerine Konyaspor mücadelesinde takımın başında sahaya çıkan isim, söz konusu maçtan 4-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. Jesus’un yine cezalı olması sonrası Deus, bu kez Beşiktaş’a karşı kazanarak, kendisi adına 2’de 2 yapmaya çalışacak.

Kadıköy tıklım tıklım!

Beşiktaş ile bu akşam Kadıköy’de oynanacak dev maçta elbette Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayacaklar… Derbinin tüm biletleri tükendi ve alınan karar gereği konuk ekip seyircisinin alınmayacağı Ülker Stadı’ndaki mücadelede yaklaşık 50 bin Sarı-Lacivertli futbolseverin, tribündeki yerlerini alacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar’ı yenmesi durumunda Süper Lig’de şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendirecek olan Kanarya’da taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verecek.

Görsel şölen hazırlığı

Tribünlerde görsel bir şölen hazırlığı içerisinde olan Kanarya’nın seyircisinin, ilk düdükle birlikte rakibi baskı altına alacak bir atmosfer yaratmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sınırda 8 oyuncu var

Derbi öncesi Fenerbahçe’de 8 oyuncu sınırda yer alıyor. Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc, Gustavo Henrique, Willian Arao, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş maçında kart görmeleri durumunda FatihKaragümrük karşılaşmasında görev alamayacaklar.

Sınırda 2 isim var

Beşiktaş’ta bugün oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Amir Hadziahmetovic ve Cenk Tosun sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu ikili kart görmeleri durumunda gelecek hafta Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.

Başlangıç güçlü bitiriş sıkıntılı!

Kartal, bu sezon geride kalan 26 haftada ilk yarılar ile ikinci yarılar arasında çok farklı bir performans ortaya koydu. Siyah-Beyazlılar, ligde oynadığı 25 müsabakada rakip fileleri 45 kez sarsarken, bu gollerin büyük bölümünü ilk yarıda kaydetti. Maçlara etkili başlayan Beşiktaş, kalesinde gördüğü 25 golün 16’sına ikinci yarılarda şahit oldu.

Gedson Fernandes: Derbiyi kazanacağız!

Gedson Fernandes, derbi öncesinde açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, “Derbinin önemi tartışılmaz ama bizim her maça aynı disiplinle, aynı bakış açısıyla çıkmamız lazım. Fenerbahçe büyük bir takım, onlara karşı elimizden geleni yapmak zorundayız. Derbini büyük bir maç olduğunun bilincindeyiz ama biz her zaman kendi oyunumuzu doğru şekilde oynayarak maça çıkmalıyız. Çıkacağız ve kazanacağız” ifadelerini kullandı.