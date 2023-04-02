Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (FB BJK muhtemel 11’ler)

Süper Lig’in 27. haftasında nefesler tutulacak, Kadıköy’de Fenerbahçe ile Beşiktaş 3 puan için kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray’ın kazandığı haftada Fenerbahçe, derbide beraberliğe bile razı değil. Jorge Jesus’un ekibi, taraftarı önünde kazanmak istiyor. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe’yi, Ülker Stadı’nda taraftarları yine yalnız bırakmayacak. Yaklaşık 50 bin Sarı-Lacivertli’nin, Beşiktaş derbisinde tribündeki yerini alacağı bildirildi. Lider Galatasaray’ın 14, bir maçı eksik Fenerbahçe’nin de 5 puan gerisinde 3. durumda bulunan Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Kadıköy’e mutlak galibiyet parolasıyla gidiyor. Formda olan Cenk ve Aboubakar’a Ghezzal’ın da tam olarak hazır halde eklenmesi sonrasında Kara Kartal, efektif üçlüsüyle Kadıköy’den zaferle ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Halil Umut Meler’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr’de olacak.

Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11’ler:

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Serdar Aziz, Szalai, Arao, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Valencia

Beşiktaş: Mert, Onur, Talha, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Hadziahmetovic, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Jorge Jesus şanssızlığa son vermek istiyor

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş karşılaşmasında şu ana kadar büyük maçlarda yaşadığı şanssızlığa artık son vermek istiyor. Jesus, Süper Lig’de bu sezon Siyah-Beyazlılar’a karşı ilk yarıda oynanan maçtan golsüz beraberlikle ayrılmış, Trabzonspor’a deplasmanda 2-0, sahasında da Galatasaray’a 3-0’lık skorlarla mağlup olmuştu.

Kulübede Joao de Deus olacak

Adana Demirspor maçının ardından Alanyaspor mücadelesinde de kırmızı kart gören Jesus, Kadıköy’deki dev kapışmada yedek kulübesinde yer alamayacak. Tribünde olacak tecrübeli teknik adamın yerine yardımcısı Joao de Deus, bu sezon ikinci kez takımın başında sahaya çıkacak.

Dick Advocaat detayı

Deus’a maç öncesi gerekli uyarılarda bulunacak olan Portekizli çalıştırıcının, takımı ile yaptığı toplantılarda da “Şampiyonluk hedefimizden sapmamak adına mutlaka kazanmamız gereken bir mücadele. Taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak, kayıp yaşamadan 90 dakikayı bitirelim” dediği öğrenildi. Bu arada Jesus, bu akşam derbiden puan ya da puanlarla ayrılırsa Dick Advocaat’tan (2016/17’de 2 beraberlik) bu yana Beşiktaş’a ligde rakip olduğu iki maçtan da puan çıkaran ilk Fenerbahçe hocası olmayı başaracak.

Kadıköy tıklım tıklım!

Beşiktaş ile bu akşam Kadıköy’de oynanacak dev maçta elbette Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayacaklar… Derbinin tüm biletleri tükendi ve alınan karar gereği konuk ekip seyircisinin alınmayacağı Ülker Stadı’ndaki mücadelede yaklaşık 50 bin Sarı-Lacivertli futbolseverin, tribündeki yerlerini alacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar’ı yenmesi durumunda Süper Lig’de şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendirecek olan Kanarya’da taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verecek.

Görsel şölen hazırlığı

Tribünlerde görsel bir şölen hazırlığı içerisinde olan Kanarya’nın seyircisinin, ilk düdükle birlikte rakibi baskı altına alacak bir atmosfer yaratmasına kesin gözüyle bakılıyor.