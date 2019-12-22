Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB BJK derbisinde merak edilenler…

Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip 3 puanı almak için kıyasıya bir mücadele verecek. Maç öncesinde Fenerbahçe 25 puanla 5’inci; Beşiktaş ise 27 puanla 3’üncü sırada. Peki Fenerbahçe Beşiktaş derbisi saat kaçta hangi kanalda?

DERBİNİN HAKEMİ: ÇAKIR

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Pazar günü saat 19.00’de oynanacak maçta hakem Cüneyt Çakır görev alacak. VAR hakemi ise Mete Kalkavan olarak açıklandı.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı 22 Aralık Pazar akşamı saat 19.00’da Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetirken müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

350. RANDEVU

İki ekip arasında 28 Kasım 1924’te Fenerbahçe’nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe’nin 482 golüne, Beşiktaş 440 golle karşılık verdi.