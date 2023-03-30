Fenerbahçe – Beşiktaş maçına doğru! “Arda’nın serbest oynadığı bir derbi zaferi…”

Güçlü başlangıç

Şu bir gerçek, Fenerbahçe şampiyonluk için işi Galatasaray deplasmanına bırakırsa ilk maçın skoru düşünüldüğünde bunu başarması kolay değil. O yüzden son derbiye avantajlı gidebilmek adına, bu derbiden kayıpsız çıkmalı. Risk alınacak bir son yarım saat değil, güçlü 11 ile başlanmalı. O yüzden Alanya’da olduğu gibi işi sonradan toparlamak değil, maça iyi başlayarak avantajlı tarafta maçı oynamak Fenerbahçe için en doğru hikayeyi de getirebilir. Tabi bu konuda Jesus bundan önceki derbilere nazaran daha cesaretli seçimler yaparsa… Şu bir gerçek, Fenerbahçe şampiyonluk için işi Galatasaray deplasmanına bırakırsa ilk maçın skoru düşünüldüğünde bunu başarması kolay değil. O yüzden son derbiye avantajlı gidebilmek adına, bu derbiden kayıpsız çıkmalı. Risk alınacak bir son yarım saat değil, güçlü 11 ile başlanmalı. O yüzden Alanya’da olduğu gibi işi sonradan toparlamak değil, maça iyi başlayarak avantajlı tarafta maçı oynamak Fenerbahçe için en doğru hikayeyi de getirebilir. Tabi bu konuda Jesus bundan önceki derbilere nazaran daha cesaretli seçimler yaparsa…