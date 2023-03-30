Fenerbahçe – Beşiktaş maçına doğru! “Arda’nın serbest oynadığı bir derbi zaferi…”

GÖKMEN ÖZCAN: MAKSİMUM ABOUBAKAR
Beşiktaş, bu sezon ilk kez bir derbiye maksimum seviyede çıkacak. Kalede Mert Günok’un yükselişi, savunma hattında Tayyip Talha ve Colley’in uyumuyla birlikte beklerde Onur ile Masuaku’nun etkin görüntüsü, savunmadaki gücü artırdı. Orta alanda Amir ve Salih Uçan ikilisinin her geçen gün form olarak yükseğe çıkması, Gedson Fernandes’in kreatif yönünü daha rahat sergilemesinin önünü açtı.
Sakatlıktan kurtulan ve milli ara boyunca derbiye özel olarak hazırlanan Rachid Ghezzal, yüzde 100’üyle sahada yer alacak. Golcüler; Cenk Tosun-Aboubakar ikilisinin patlayıcı gücü, Kadıköy’de Kartal’ın en önemli kozu olacak.
Kadıköy’de dejavu hedefi…
Dev maça takım antrenmanlarına ek olarak özel antrenörüyle son teknoloji eşliğinde hazırlanan Vincent Aboubakar, Kadıköy’de 2020 yılında yaptığı 20 dakikada 2 gollük solosunu pazar günü de tekrarlayarak adeta dejavu yaşatmak istiyor! Son 3 maçta 3 gol atarak formunun zirvesine çıkan Kamerunlu santrfor, özellikle geliştirdiği bitirici vuruş yeteneğini Altay Bayındır karşısında kullanmayı hedefliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Cenk Tosun ve Ghezzal’ın da desteğiyle derbide Aboubakar’dan maksimum seviyede yararlanmayı amaçlıyor.
Jesus’ta Bilic sendromu…
Bu sezon Slaven Bilic sendromu yaşayan Jorge Jesus, derbilerde takımıyla gol dahi bulamasa da Fenerbahçe’nin 24 maçta attığı 61 sayı, Sarı-Lacivertliler’in hücum hattının şakasının olmadığını gösteriyor. Derbiye şok bir baskıyla başlayıp erken gol arayacak olan Kartal, top kayıplarında kendi yarı alanında yaşanacak kontra ataklarda savunmadaki hatalarını minimuma indirmeli. Ev sahipliği ve zirveye yakınlık sebebiyle moral üstünlüğü olan Fenerbahçe karşısında savunmanın ayakta kalması, Aboubakar’la zaferi getirebilir.
ERMAN ÖZGÜR: JESUS DAHA CESARETLİ OLMALI
Fenerbahçe ve Jesus adına hem golsüz geçen büyük maçlardaki kötü görüntüyü hem de şampiyonluk yarışında tekrar geride kalmamak adına sezonun en önemli derbilerinden biri geldi çattı. Karşısında kazanma alışkanlığını elde etmiş ve forvet hattı formda olan güçlü bir Beşiktaş var.
Öncelikle çözülmesi gereken ilk sorun, rakibin tempolu orta sahasına tempo ile karşılık verebilmek. Burada Jesus’un şimdiye kadar 3’lü savunma ile oynadığı maçlarda yaşanan sıkıntıyı, bu kez orta sahayı 1 fazla yaparak çözmeyi deneyeceğini tahmin ediyorum.
Hücumda serbest Arda
Bekleri oyuna çıkmayı seven Beşiktaş’ta stoper-bek arasındaki zaafiyet oluşuyor. Bunu değerlendirmek için Valencia’nın (İyi senaryoyla oynayacağını düşünürsek) performansına kim eşlik edecek isim doğru tercih edilmeli. Özellikle İrfan Can, Pedro formsuzlukları, Serdar Dursun bu maçlar için yeterli gözükmeyişi ve maç eksikliği ile Jesus’un işini biraz zorlaştırıyorlar.
ana göre Arda, Mert Hakan, Zajc ve Emre Mor derbi için fark yaratacak oyuncular olabilirler. Açıkçası Valencia’nın arkasında Arda’nın serbest oynadığı bir derbi zaferi bu sezonun en değerli galibiyeti bile olabilir.
Güçlü başlangıç
Şu bir gerçek, Fenerbahçe şampiyonluk için işi Galatasaray deplasmanına bırakırsa ilk maçın skoru düşünüldüğünde bunu başarması kolay değil. O yüzden son derbiye avantajlı gidebilmek adına, bu derbiden kayıpsız çıkmalı. Risk alınacak bir son yarım saat değil, güçlü 11 ile başlanmalı. O yüzden Alanya’da olduğu gibi işi sonradan toparlamak değil, maça iyi başlayarak avantajlı tarafta maçı oynamak Fenerbahçe için en doğru hikayeyi de getirebilir. Tabi bu konuda Jesus bundan önceki derbilere nazaran daha cesaretli seçimler yaparsa… Şu bir gerçek, Fenerbahçe şampiyonluk için işi Galatasaray deplasmanına bırakırsa ilk maçın skoru düşünüldüğünde bunu başarması kolay değil. O yüzden son derbiye avantajlı gidebilmek adına, bu derbiden kayıpsız çıkmalı. Risk alınacak bir son yarım saat değil, güçlü 11 ile başlanmalı. O yüzden Alanya’da olduğu gibi işi sonradan toparlamak değil, maça iyi başlayarak avantajlı tarafta maçı oynamak Fenerbahçe için en doğru hikayeyi de getirebilir. Tabi bu konuda Jesus bundan önceki derbilere nazaran daha cesaretli seçimler yaparsa…