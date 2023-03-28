Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde milli takımlarına giden futbolcuların yokluğunda gerçekleştirilen antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.