Fenerbahçe Beşiktaş ne zaman? Dev derbi maçı saat kaçta?

Süper Lig’de 16. Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçına sahne olacak. Bu sezon Sivasspor’un gölgesinde kalan iki takımda kazanmak istiyor. Seyirci desteğini alacak ev sahibi Fenerbahçe, Beşiktaş’ı eli boş göndermenin hesabını yaparken, uzun yıllardır Kadıköy’de galip gelemeyen Beşiktaş ise yenilmezlik serisine son vererek rakibine 3 puanı vermemenin hesabını yapıyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı 22 Aralık Pazar akşamı saat 19.00’da Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetirken müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

SON 8 DERBİ MAÇINDA 13 KIRMIZI KART ÇIKTI

Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig’de bu hafta derbide kozlarını paylaşacak. Kadıköy’de oynanacak maç öncesi iki takım son dönemde çok fazla kırmızı kart gördüğü ortaya çıktı. Beşiktaş’ın deplasmanda oynadığı son 3 derbide kırmızı kart görmeden bitirdiği maçı yok.