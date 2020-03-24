Fenerbahçe Bourges maçını yöneten Esperanza Mendoza Holgado’dan corona itirafı

FIBA Kadınlar Euroleague Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Bourges arasında oynanan karşılaşmayı yöneten Esperanza Mendoza Holgado, corona virüsü ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Maçtan önce, yönettiğim başka bir karşılaşmada oynayan bir sporcuda corona virüsü olduğunu öğrendiğini belirten Esperanza Mendoza Holgado “Virüsün bana da bulaşmasından ve virüsü Türkiye’ye yaymaktan korktum. Odadan dışarı çıkmadım” dedi.

İstanbul’a gelmeden önce İspanya’da Real Madrid-Casedemont Zaragoza maçında görev aldığını belirten Holgado, İspanya’da yayımlanan El Peirodico gazetesine evinden video yöntemiyle verdiği açıklamada “İspanya’da yönettiğim maçta oynayan bir sporcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Bunu Fenerbahçe-Bourges maçından hemen önce öğrendim. Virüsün bana da bulaşmış olabileceğinden ve virüsü yaymaktan korktum. Korkudan çok ağır bir sorumluluk olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle maç öncesi ve maç sonrası İstanbul’da otel odasından hiç çıkmadım” dedi.

İspanya’ya döndükten sonra da kendisini eve kilitlediğini belirten Holgado “Sağlığım iyi… Ama evde çok sıkılıyorum. Bazı akrabalarım corona virüsü nedeniyle hayatlarını kaybetti. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Öznür Kablo ile Bourges arasındaki karşılaşma 11 Mart 2020 tarihinde oynanmıştı. Karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 84-75 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti.