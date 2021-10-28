FENERBAHÇE CAMİASI NEDEN ÇOK GERGİN ?





Instagram adresleri: Mutlu Ulusoy @mutlulusoy Kevser İme Şahin @kevserimesahin Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Yepyeni bir içerik, Kevser İme Şahin ve Mutlu Ulusoy eğlenceli sunumuyla spor gündemini yorumluyor! Ersin Destanoğlu, Beşiktaş-Galatasaray maçında yıldızlaşan isimlerden biriydi, maç sonunda nasıl bir sevinç gösterisi oldu? Rıdvan Yılmaz ile arasındaki sevinç gösterisi çok konuşuldu. Fenerbahçe Beko Barcelona maçı sonrası Ali Koç ve bir taraftar tartıştı! Aziz Yıldırım yeniden aday olur mu? Mahmut Uslu bu konuyla ilgili nasıl bir röportaj verdi? Ebrar Karakurt'un eğlenceli halay videosu konuşuyor; Milano'dan İstanbul'a yürüdüm yaya geldim! — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir