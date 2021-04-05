Fenerbahçe-Denizlispor maçının ardından

İSTANBUL (AA) – Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Süper Lig'de 33. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u yenmeleri halinde şampiyonluk inançlarını en üst seviyeye taşıyacaklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda Yukatel Denizlispor ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarına konuşan Baki, galibiyetten dolayı futbol takımını ve futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu'nu kutladı.

Milli maç aralarının dönüşlerinin genellikle takımlar için zor olduğunu belirten Baki, "Bunu son 2 gün gördük, rakiplerimiz yara aldılar. Bizim için de hem milli takım arası sonrası olması bakımından hem de bu sezon biriken bir negatif psikoloji olması açısından kendi evimizde maalesef üst üste koyduğunuz zaman hakikaten hiç kolay olmayacağını hissediyorduk. Bununla beraber şampiyonluk ateşini yakmamız gereken bir maç olduğunu da biliyorduk ve inanıyorduk." ifadelerini kullandı.

Maçın ilk yarısında yaşadıkları psikolojik baskı sonucunda istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını vurgulayan Baki, şöyle devam etti:

"İkinci yarı biraz daha aç, biraz daha mücadeleci ve isteyen bir Fenerbahçe olarak sahaya çıktık. Güzel oyuncu değişiklikleriyle beraber 3 puanımızı aldık. Bu maç aslında iyi futbolun kötü futbolun mektubunun okunmayacağı bir maç. Ciddi bir psikolojik dönemeci ben döndüğümüze inanıyorum. Şimdi artık önümüzdeki maçı da alıp şampiyonluğu telaffuz etmeye başlayabiliriz. Daha önce gerek lehimize gerekse aleyhimize nice puan farkları kapandı. Bu işler iyi bir psikolojik rüzgar işidir. Biz önümüzdeki 1-2 maçı daha arka arkaya aldığımız taktirde bu doğal olarak rakiplerimiz Beşiktaş ve Galatasaray'a rahatsız edecektir. Bu da çok doğaldır. Ben inanıyorum bu çocuklar bu şampiyonluğu istiyor. Gün geldi güzel futbol fragmanları ortaya koyduk, gün geldi çok iyi oynayamadık ama Samandıra'da istek ve karakter sorunu yok. Şu anda da bu yeni açtığımız sayfada inancımız gerçekten sonsuz. Malatya deplasmanından iyi bir sonuçla döndüğümüz taktirde şampiyonluk inancımızı en üst seviyeye taşıyacağız."

Rakiplerinin bundan sonraki haftalarda da puan kaybını ümit ettiklerini dile getiren aktaran Baki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rakipler puan kaybedecek ki bizim şampiyonluk yolunda yolumuz daha açık olsun. Bizim sezon başından beri bir argümanımız vardı, biliyorsunuz gri pozisyonlar. Bizim yönetime geldiğimiz ilk sezon bir Bursa deplasmanı vardı. Orada biz son derece benzer bir gol yemiştik. Pozisyon benzer, hakem aynı. O maçta bizim aleyhimize olmuştu golü vermişti bugün yine aleyhimize oldu iptal etti. Sezon başından beri söylediğimiz gri pozisyonlarda hep Fenerbahçe aleyhine karar çıkıyor. Tezimiz bir kere daha güçlendi. Bu çifte standarda artık daha çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Son 9 haftaya girildi, böyle hatalara yer yok."