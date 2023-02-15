Fenerbahçe depremzedelere yardım için tek yürek

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında spor camiası tek yürek olurken, Fenerbahçe de bu organizasyonun öncülerinden biri oldu. Takımdaki birçok oyuncu, yaptıkları bağışlar ve yardımlar ile depremzedelere destek olurken, kulüp bünyesindeki pek çok sporcu da farkındalık yaratıp, önemli işlerin altına imza attı… Son olarak da Kanarya’nın eski yıldızları, destek verdi!

PAKETLEME ÇALIŞMALARINA YARDIM ETTİLER

Sarı-Lacivertli camia; bu süreçte taraftar, oyuncu ve yönetim olarak tam destek verdi.

Depremzedeler için futbol takımından Mert Hakan Yandaş, kadın basketbol takım kaptanı Olcay Çakır Turgut ve voleybol ile A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, paketleme çalışmalarının bulunduğu bölgeye giderek bizzat destek verdi.

KIM MIN-JAE UNUTMADI

Napoli’ye 18.5 milyon Euro’ya satılan Kim Min Jae, Sarı-Lacivertli renklere gönül veren sporseverlerin yanı sıra tüm ülkenin takdirini topladı.

Güney Koreli stoper, deprem sonrasında ülkemizde yaşanan yıkıma kayıtsız kalmadı. Kim, 1.5 milyon TL’lik bağışta bulunup, örnek bir davranışa imza attı.

ANDRE AYEW: TARİFİ YOK

Bir dönem Sarı-Lacivertli formayı giyen Ganalı, deprem felaketinde henüz göçük altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşı Christian Atsu’nun ve bölge halkının başına gelenlerden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ayew, “Çok üzgünüm, çok moralim bozuk. Türkiye çok güzel bir ülke, o kadar güzel insanlar var ki, hissettiklerimi tarif edecek kelimeler yok. Atsu… Ganalılar’ın bu durum hakkında ne hissettiğini tarif edecek kelimeler yok. Şahsen, yakın olduğum biri olduğu için son birkaç gün benim adıma çok zor oldu” dedi.

MELİH MAHMUTOĞLU’NDAN DEV DESTEK

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, ilk etapta Jan Vesely, sonrasında ise Bogdanovic, Shane Larkin ve Luigi Datome gibi isimlerin formasını satışa çıkardı. Önceki gün sona eren açık artırmadan, 500 bin TL’nin üzerinden bir gelir edildiği belirtildi.

Yıldız oyuncu konuyla ilgili olarak, “Depremzede vatandaşlarımıza yardım amacıyla satışa çıkardığımız imzalı formaların açık arttırması sona ermiştir. Formaların satış bedelleri ve tüm detayları açıklanacaktır. Tüm ilginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz” yorumunu yaptı.

TOPAL HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir forması giyen eski milli futbolcu Mehmet Topal, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden biri olan memleketi Malatya’ya geldi. Burada depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarına yetişen Topal, günlerce yardım aracının üzerine çıkarak gıda ve kıyafet dağıtımı yaptı.

Sadece Malatya değil civar illere de koşan Topal, depremzedelere hem gıda, yardımı yaptı hem de ısınma, barınma, giysi konularında ihtiyaçları temin edip afetzedelerin kullanımına sundu. Milli futbolcu ailesinden uzakta 8 gün boyunca yardımların yanı sıra enkaz altındaki çalışmalar için de yardımcı olmaya çalıştı.

ARDA GÜLER UMUT VERDİ

7 yaşındaki yıldız, enkazdan kurtarılan çocukların yaşama umudu olmaya devam ediyor… Felaketin ardından enkazdan çıkarılan birçok çocuğun ilk isteği, Sarı-Lacivertli ekibin genç yıldızı Arda ile görüşüp, onun sesini duymak oldu.

Bölgede bulunan Sarı-Lacivertli yöneticiler de depremzede çocukların bu isteklerini anında Arda’ya iletti. Görüntülü telefon bağlantılarında hayata tutunmak adına büyük çaba harcayan çocuklara motivasyon kaynağı olan Arda Güler, hiçbir isteği geri çevirmiyor.

KULÜPTEN DESTEK MESAJI

Depremzedeler için desteğini sürdüren Fenerbahçe, kulüp sayfasından da paylaşımlara devam ediyor.

Önceki gün sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide, “Yaralarımızı hep birlikte saracağız, bugünleri birlikte aşacağız” ifadelerine yer veridi.