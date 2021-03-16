Fenerbahçe, derbi maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, Gençlerbirliği maçında ilk 11'de oynayan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladı.
Diğer oyuncuların ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladığı idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Sinan Gümüş takımdan ayrı koşulara başlarken, sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar, Mesut Özil ve Gökhan Gönül'ün tedavilerine devam edildi.