Fenerbahçe derbisi öncesi Vincent Aboubakar’dan çarpıcı hamle! Coştu bir kere…

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, İstanbulspor karşılaşması sonrasında basın mensuplarına konuştu. Kocadağ, “Takımımız inşallah Milli aradan sonra kaldığı yerden devam edecek. Önümüzdeki maçları kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Üç puanlı ligde her şey olabilir. TFF bazı kararlarını gözden geçirmek zorunda. UEFA’nın Şampiyonlar Ligi kriteri ortada. Biz 19 deplasmana gitmiş olacağız, rakiplerimiz 17. Bu ciddi haksızlık” dedi.

3 gün izin

Ligde önceki günkü İstanbulspor zaferiyle derbi öncesinde moral depolayan Siyah-Beyazlılar’a teknik ekipten 3 günlük izin verildi. Kartal, çarşamba akşamı yapacağı çalışma ile dev maçın hazırlıklarına başlayacak.

N’Koudou af istedi

Teknik ekibin kadroda düşünmediği Kevin N’Koudou, Asbaşkan Emre Kocadağ’la bir görüşme yaptı. Tecrübeli futbolcu, “Bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ne hocaya, antrenörlere ne de takım arkadaşlarıma saygısızlık yapmadım. Kimse bana açıklama yapmadı. Her maç kadroya alınacak gibi çalışıyorum. Sorun neyse çözülmesini istiyorum” diyerek af talebinde bulundu. Kocadağ konuyu Şenol Güneş ve başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşeceğini söyleyip çalışmalara devam etmesini istedi.

Forvetler uyumlu

Kara Kartal’ın iki forveti Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar hem saha içinde hem de saha dışında çok iyi anlaşıyor. Golleri atmaya başlayan ikiliden teknik heyet çok memnun. İstanbulspor karşılaşmasında iki futbolcu da fileleri sarsıp galibiyette büyük rol oynarken Cenk de performanslarına ilişkin açıklama yapmıştı.

‘Aynı anda sahada olmayı seviyorum’

Aboubakar ile uyumuna ilişkin soruyu cevaplandıran golcü oyuncu, “Ben solda başladım sonra çift forvete döndük. Çift forvet oynayınca birbirimizi iyi tanıdığımız için daha çok gol pozisyonu bulduk. İkinci golde topu kaptıktan sonra ona verdim. O da muhteşem bir gol attı. Ona yakışan bir gol attı. Seviyorum Aboubakar ile aynı anda sahada olmayı. Onunla hem saha içinde hem saha dışında iyi anlaşıyorum. Onun gibi bir forvet Beşiktaş’ta olduğu için mutluyum” ifadelerini kullandı.

Galibiyet serisini getirdi

Siyah-Beyazlı formayla üçüncü dönemine sessiz bir giriş yapan Vincent Aboubakar, ilk 4 karşılaşmada skor üretememişti. Bu gelişmenin ardından formunu üst seviyeye çıkarabilmek için 4 yıldır beraber çalıştığı Türk asıllı Belçikalı özel antrenörü Selim Demirci’yi İstanbul’a davet eden Kamerunlu, yaptığı özel idmanlar sonrası uçuşa geçti. Demirci’yle yaptığı antrenmanların ardından 3 maçta 3 gol atan Abou, takımına 3 karşılaşmalık galibiyet serisini getiren isim oldu. Abou, Milli ara sonrasında oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasında da şovuna devam etmek için şimdiden harekete geçti.

‘Mükemmeliyetçi bir futbolcu’

Kamerun’un kampına katılmak için ülkesine giden Aboubakar, dönüşte takım idmanlarına ek olarak yine özel antrenörüyle İstanbul’da çalışacak. Özellikle bitirici vuruş konusunda yükselişe geçen yıldız isim, derbi öncesinde bu yönünü daha da geliştirmek istiyor. Aboubakar’ın yükselişiyle ilgili olarak FANATİK’e geçen hafta açıklamalarda bulunan özel antrenörü Selim Demirci, “Onunla haftada 3 kez 45’er dakikalık özel antrenmanlar yapıyoruz ve sadece ihtiyacı olan şeylere odaklanıyoruz. Zayıf yönleri yok ancak mükemmeliyetçi biri olmasından dolayı tüm özelliklerini geliştiriyoruz. Şut, top sürme, güç, pas ve oyun görüşü alanında güçlendi” ifadelerini kullanmıştı.

FANATİK ÖZEL / Gökmen Özcan