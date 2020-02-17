Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray’da Saracchi ve Lemina’nın durumu!

Galatasaray, Süper Lig´in 23´üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri´ndeki idmanda dün akşam BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11´e 11 çift kale maç gerçekleştirilirken, idman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

SARACCHI KONDİSYONERLER EŞLİĞİNDE ÇALIŞTI

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Uruguaylı savunma oyuncusu Marcelo Saracchi, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda ve sahada kondisyonerler eşliğinde adaptasyon çalışması yaptı.

LEMINA´NIN DURUMU MR TETKİKLERİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Öte yandan Galatasaray´da BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanan lig maçında sağ üst arka adalesindeki ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen ve dün akşamdan itibaren tedavisine başlanan Mario Lemina´nın sağlık durumunun yarın gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından yapılacağı açıklandı.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına çarşamba günü saat yapacağı antrenmanla devam edecek.

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