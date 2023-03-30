Fenerbahçe derbisinde Rachid Ghezzal’a özel görev! Beşiktaş’ta plan belli…

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Taktiksel hazırlıklar

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

20 dakikası basına açık

Siyah Beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 17.00’de ilk 20 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. Rachid Ghezzal, antrenman öncesi saat 16.30’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

B planı hazır

Ligde pazar günü Fenerbahçe’ye konuk olacak Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, dev maçı kafasında oynayıp taktikler üstünde duruyor. Tecrübeli hoca, merkez orta alan ve kanatlarda görev yapan oyuncular ile ayrı ilgileniyor. Denenen kadroda Salih, Hadziahmetoviç arkada, Gedson bu ikilinin önünde serbest adam olarak görev yapıyor. Güneş, Portekizli’nin yerinde Maxim’i de B planı olarak tutuyor.

Aboubakar dahil…

Kadıköy’de Ghezzal sağ, Cenk sol açıkta görev yapacak iki isim. Taktik gereği merkezde oynayan isimler, topsuz olunda baskı yapıp rakibi bozacak. Top rakipte iken kanatlar, topun olduğu yere doğru alan savunmasına geçecekler. Rakibin atağında ise Aboubakar dahil bütün ekip girişe yardıma gelecek. Atağa çıkacak olan Onur ile Masuaku’nun yerine stoperlere orta alandan destek gelecek.

Tam saha pres

Bu maç öncesi öne çıkan en belirgin özellik yardımlaşma. Toplu ve topsuz oyundan hiç kopmayan motivasyon…. Diğer farklılık ise şu; Kartal, evinde oynuyor gibi maça şok baskın ile start verecek. Rakibin golcüsü Valencia ise Colley’in kontrolü altında olacak. Karşı savunmayı şaşırtmak adına Aboubakar ile Cenk hareketli olup yer değiştirecek.

Bu kez 90 dakika…

Beşiktaş’ın yıldız kanat forveti Rachid Ghezzal, bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle formasından uzun süre uzak kaldı ve Siyah-Beyazlı taraftarları üzdü. Ayak tabanındaki problem sebebiyle neredeyse sezonun yarısını kaçıran Cezayirli oyuncu, tam sağlığına kavuşmuşken bu sefer de kasığındaki ağrı sebebiyle bir süre daha takımını yalnız bırakmıştı. İlk 11’deki yerine İstanbulspor mücadelesiyle dönen Ghezzal, teknik ekibin kararıyla 63 dakika sahada kalmıştı. Tecrübeli futbolcuyu çok zorlamama kararı alan teknik direktör Şenol Güneş, Milli arada özel olarak hazırladığı Rachid Ghezzal’ı, pazar günkü Fenerbahçe derbisinde 90 dakika sahada görevlendirmeyi hedefliyor.

Skorer kimliğini konuşturacak

Daha önce Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe karşısına çıktığı 5 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle oynayan Ghezzal, maç boyu Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun’a yapacağı servislere ek olarak kendisi de skorer kimliğini konuşturmaya çalışacak. Derbide duran toplara büyük önem veren ve Ghezzal’ı duran top organizasyonları için özel olarak çalıştıran Güneş, Fenerbahçe’yi formda hücum üçlüsüyle devirmek istiyor.

İşte Ghezzal’ın, Fenerbahçe karnesi:

Orhan Yıldırım