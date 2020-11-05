Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesinden Teos Yat ve Yelken Kulübüne destek

İSTANBUL (AA) – Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi, İzmir'de yaşanan depremde zarar gören ve tüm malzemelerini kaybeden Teos Yat ve Yelken Kulübü için destek mesajı yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Güzel şehrimiz İzmir'de yelkeni çocuklarla, gençlerle buluşturan, Türk yelkenciliğine hizmet eden Teos Yat ve Yelken Kulübünün depremde gördüğü zarar için geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yanlarında olduğumuzu paylaşmak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Fenerbahçe Doğuş Yelken Şube Sorumlusu Selma Altay Rodopman, "Pek çok çocuğu ve genci yelkene kazandıran, İzmir'in yelkenci gençlerine ve Türk yelkenciliğine hizmet eden Teos'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu yaraları ancak ve ancak hep birlikte harekete geçersek sarabiliriz. Yelkencilik dünyasının bir araya gelmesi, adımlar atması gerekiyor. Biz bu konuda hazırız." değerlendirmesinde bulundu.