Fenerbahçe, Enner Valencia planını yaptı! Hedef Beşiktaş derbisi öncesi…

Uzun süredir kulüple yeni kontrat görüşmeleri yapan Altay Bayındır’da mutlu son. Milli eldiven, Fenerbahçe ile 4 yıllık mukavele imzalarken, “Umarım gelecek 4 yıl daha huzurlu geçer” dedi. Altay Bayındır’ın imza törenine Ali Koç da katıldı. Koç, hem Fenerbahçe hem de kendi şahsı adına çok özel bir imza töreni olduğunu söyledi. Başkan Koç, “Özellikle katılmak istedim çünkü kaptanımızla 4 yıl daha mukavelemizi uzattık. Hem camiamıza, hem Altay’a, hem Türk futboluna, Altay’ın ailesine, sevdiklerine hayırlı uğurlu olsun. Biraz geç kaldık ama sonunda 4 sene imzaladık. Bildiğim bir şey var ki Altay’ın; hem Fenerbahçe’de sembol olmaya hem de Türk futbolunda örnek bir sporcu, örnek bir futbolcu, örnek bir kişilik olmaya devam edeceğinden hiçbir şüphem yok. Altay kardeşime hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ankaragücü’nden 2019’da transfer edilen, genç yaşta eldivenleri giyip kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır, 4 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştı. Dün başarılı file bekçisi için Ülker Stadı’nda tören düzenlendi. Kendisi için çok duygu yüklü bir an olduğunu dile getiren Altay Bayındır, “2019’da camiaya gelmiştim. O zamanki duygularım bambaşkaydı. Şu anda daha farklı olgunlukta, daha başka duygu ve düşünceler içerisindeyim. Çok mutluyum. 4 yıl daha bu büyük camia ile birlikte sahada mücadele vereceğim için çok mutluyum. İnşallah gelecek 4 yıl, geçmişte bıraktığım 4 yıldan daha güzel, daha keyifli, daha mutlu, daha huzurlu geçer” ifadelerini kullandı.

“KELİMELERE DÖKEMİYORUM”

Milli kaleci, “Burada iyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla çok güzel şeyler yaşadım. Ama acı da olsa, kötü de olsa hepsinin güzel bir anısı oluyor. 4 yıl ağızdan bir anda çıkabiliyor ama bu 4 yılın içinde yaşanmış pek çok şey var” dedi. Altay, “İnşallah hep güzelliklerle, mutluluklarla, taraftarımızla iç içe, camiamızın bütün olduğu, beraber olduğu 4 yıl yaşarım. Farklı duygular içindeyim, çok fazla tarif edilip kelimelere dökülebilecek şeyler değil. Çok mutluyum. İnşallah sağlıklı bir şekilde 4 yıl daha hep birlikte geçiririz” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

AJAX TAKİPTEYDİ

Hollanda ekibi, uzun süredir Altay Bayındır’ı yakından izliyordu. Ajax, ocak ayında Sociedad’tan transfer ettiği Geronimo Rulli’nin performansından memnun kalmayınca, ilgisini yeniden Sarı Lacivertliler’in kaptanına yöneltmişti. Ancak Altay, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeler sonuçlanmadan önce başka bir kulüple pazarlık masasına oturmak istemedi. 24 yaşındaki kalecinin sözleşmesini 4 sene daha uzatmasıyla birlikte Ajax’ın hayalleri de suya düşmüş oldu.

TARAFTARIN GÖZÜ VALENCIA’DA

Altay Bayındır, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzattı. Sarı-Lacivertli taraftarlar şimdi Enner Valencia’dan müjdeli haber gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Yönetim, Jorge Jesus ile birlikte kariyerinin zirvesine çıkan tecrübeli oyuncunun menajeriyle bir süredir görüşmeleri yürütüyordu. Ancak Valencia’nın 2+1 yıllık kontrat talebi ve yüksek maaş beklentisi nedeniyle taraflar henüz orta yolu bulamadı.

YALANLADI, FENERBAHÇE’DE MUTLU

33 yaşındaki golcünün Brezilya ekibi Internacional ile sezon sonu için anlaştığı iddia edildi. Enner Valencia ise bunu net bir şekilde yalanladı ve her açıklamasında, Fenerbahçe’de mutlu olduğunu, kalmak istediğini dile getirdi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Ekvadorlu yıldızın her geçen hafta artan performansı ve adeta golleriyle takımı şampiyonluk yarışında tutması sonrası yönetim yeniden harekete geçti.

HEDEF DERBİ ÖNCESİ

Sarı-Lacivertliler, kritik haftalara girilecek dönemde Valencia’nın tamamen saha içine odaklanması için bir an önce yeni sözleşmeyi imzalatmayı hedefliyor. Fenerbahçe’nin planı, Beşiktaş derbisi öncesi lige verilen Milli arada bu işi bitirmek.

4 GOLLE TARİHE GEÇECEK

Enner Valencia, bu sezon 35 resmi maçta 29 kez ağları sarstı. 33 yaşındaki yıldız bu performansıyla birlikte bir sezonda, resmi maçlarda en fazla gol atan Fenerbahçeli yabancı oyuncu unvanını Alex De Souza’dan devraldı. Valencia’nın, bunu başaran tek futbolcu olarak Sarı-Lacivertliler’in tarihine geçmek için sadece 4 gol daha atması yeterli.

ÖNÜNDE BÜYÜK FIRSAT VAR

Tanju Çolak ve Aykut Kocaman, 32’şer golle bir sezonda en fazla ağları sarsan isimler konumunda. Ligde 10 maçı bulunan ve Türkiye Kupası’nda yoluna devam eden Fenerbahçe’de Ekvadorlu futbolcunun yeni bir rekorla kulüp tarihine geçmesi için önünde büyük bir fırsat bulunuyor.