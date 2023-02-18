Fenerbahçe – Fatih Karagümrük maç sonucu: 4-2

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından tüm Türkiye yasa boğulmuştu. Ülkemizde tüm spor faaliyetleri durdurulurken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Süper Lig maçlarının 3-4 Mart tarihine kadar ertelendiğini açıklamıştı.
Süper Lig ekipleri ligin devamı için hazırlıklarını sürdürüyor. Gelecek hafta erteleme maçında Konyaspor’la karşılaşacak Fenerbahçe hazırlık maçında Fatih Karagümrük’le karşı karşıya geldi. Kanarya, Kırmızı-Siyahlılar’ı 4-2 devirdi.
Samandıra Can Bartu Tesislerinde saat 17.00’de başlayan karşılaşmanın yayını bulunmuyordu. Ayrıca mücadele basına kapalı gerçekleştirildi.
Maç öncesi depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.
Fenerbahçe – Karagümrük 11’ler…
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Szalai, Luan Peres, Ferdi, İsmail, Zajc, Lincoln, Emre, Valencia, King
Karagümrük: Viviano, Salih, Rodrigues, Dresevic, Braschi, Adnan, Feghouli, Bertolacci, Kerim Frei, Burak, Diagne
Fenerbahçe açıklama yapmıştı…
Sezonun geri kalan bölümü için hazırlıklarını sürdüren Futbol Takımımız, 18 Şubat 2023 Cumartesi saat 17.00’de Samandıra Can Bartu Tesislerimizde Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük Spor ile hazırlık maçı yapacaktır.
Karşılaşma, görüntü alımına, basın mensuplarına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirilecektir.