Süper Lig ekipleri hazırlıklarını sürdürüyor. Gelecek hafta erteleme maçında Konyaspor’la karşılaşacak Fenerbahçe hazırlık maçında Fatih Karagümrük’le karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe – Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Samandıra Can Bartu Tesislerinde saat 17.00’de başlayan karşılaşmanın yanını bulunmuyor. Ayrıca mücadele basına kapalı gerçekleştiriliyor.
Fenerbahçe – Karagümrük 11’ler…
Karagümrük: Viviano, Salih, Rodrigues, Dresevic, Braschi, Adnan, Feghouli, Bertolacci, Kerim Frei, Burak, Diagne
Yedekler;
Batuhan, Muzaffer, Emir Kaan, Rayyan, Nicholas, Ricci, Samed, Ozdoev, Shukurov, Darri, Colley, Ljajic
Fenerbahçe açıklama yapmıştı…
Sezonun geri kalan bölümü için hazırlıklarını sürdüren Futbol Takımımız, 18 Şubat 2023 Cumartesi saat 17.00’de Samandıra Can Bartu Tesislerimizde Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük Spor ile hazırlık maçı yapacaktır.
Karşılaşma, görüntü alımına, basın mensuplarına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirilecektir.