Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde yarı final ilk maçında Galatasaray Petrol Ofisi’ni konuk edecek. Galatasaray, normal sezonu lider tamamladı. Fenerbahçe ise ligi 3. sırada bitirdi. İki dev de 20 Mayıs’ta oynanacak rövanş öncesi avantajı almak için sahaya çıkacak. Yarı finaldeki diğer eşleşmede Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K ile ALG Spor karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finallerde rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, tarafsız sahada yapılacak final mücadelesinde yer almaya hak kazanacak.

Fenerbahçe-Galatasaray kadın futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanacak, saat 15.00’te başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı Fenerbahçe TV ve Galatasaray TV’den naklen yayınlanacak.

Rövanş ne zaman?

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisinde Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek rövanş maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanacak.

Galatasaray yarı finale nasıl geldi?

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nda normal sezonu lider tamamlayan Galatasaray Petrol Ofisi, Play-Off çeyrek final etabında Amed Sportif Faaliyetler’i her iki maçta da mağlup ederek yarı finale yükseldi. Deplasmanda rakibini 5-1’le geçen Sarı Kırmızılılar, rövanşı ise 3-0 kazanarak rahat bir şekilde tur biletini aldı.

Fenerbahçe yarı finale nasıl geldi?

Ligde normal sezonu 36 puanla üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe Petrol Ofisi, Play-Off’ta A Grubu’nu 7. sırada bitiren Hakkarigücü Spor ile eşleşmiş fakat değişen statü gereği Play-Off 1. Tur maçlarında Hatayspor’la rakip olmuştu. Hatay ekibi, ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı ligden çekilme kararı alırken Sarı Lacivertliler doğrudan çeyrek finale yükseldi. Fatih Karagümrük’ü ilk maçta 1-0 mağlup eden Kanarya, rövanşta aldığı 1-1’lik beraberlikle yarı final biletini aldı.