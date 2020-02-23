Fenerbahçe Galatasaray maçında ortalık karıştı!

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin 35’inci dakikası oynanırken iki takım oyuncuları arasında gerilim yaşandı. Sarı kırmızılı takımdan Marcelo Saracchi şut atmak isterken Fenerbahçeli Serdar Aziz ile çarpıştı. Pozisyonun devamında Saracchi Serdar Aziz’in ayağına bastı.

Serdar Aziz o müdahale ile acı içinde yerde kalınca iki takım oyuncuları itişmeye başladı. Bu sırada sarı kırmızılı takımda Feghouli takım arkadaşı Saracchi’yi olay yerinden uzaklaştırmak için itip yere düşürdü.

Yaşanan gerilimde Fenerbahçe kaptanı Ozan Tufan ve Falcao birbirlerinin üzerine yürüdü. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler gerilimi tırmandıran iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

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Fotoğraf: İHA

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