Fenerbahçe, Galatasaray’ın gözdesi için devrede! Transfer yarışında Ali Koç’un kozu hazır..

Ara transfer döneminin sona erdiği Süper Lig’de Fenerbahçe, yaz bombasını hazırlamış durumda. Yönetim, dünyaca ünlü yıldızın transferini bitirmek adına harekete geçerken takım da kritik Sevilla karşılaşmasına hazırlanıyor.

AVRUPA MESAİSİ HEMEN BAŞLADI

Fenerbahçe, Kayserispor maçının ardından önceki gece İstanbul’a dönüş yapmıştı. Sarı- Lacivertliler, perşembe günü Sevilla ile deplasmanda oynayacağı Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasının hazırlıklarına dün ara vermeden başladı.

Jesus, idmanda öğrencilerine kısa bir konuşma yaparak, “Sevilla’nın farklı yenilgisi bizim için iyi olmadı. Şimdi ayağa kalkmak için daha iyi motive olacaklar. Bunun bilincinde sahaya çıkıp, mücadele etmeliyiz” dedi.

Kayserispor maçında 11’de oynayanlar yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi. Ayrıca dünkü idmanda sakatlığı sona eren Batshuayi de takımla çalıştı.

SEVILLA DARMADUMAN!

İspanyol ekibi, ligde sıkıntılı bir şekilde gittiği Atletico Madrid deplasmanında 6-1 kaybederek tam anlamıyla dibe vurdu. Düşme korkusunu fazlasıyla hisseden Sevilla’da perşembe günkü Fenerbahçe maçı öncesi savunmadaki sıkıntılar can sıkıyor.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ndeki son 16 turu ilk maçında perşembe günü Sevilla’ya konuk olacak. Jorge Jesus her ne kadar son açıklamasında rakibin kendilerinden çok daha güçlü ve kaliteli olduğunu söylese de İspanyol ekibi dibe vurmuş durumda. İspanya La Liga’da kötü bir sezon geçiren Kırmızı- Beyazlılar, önceki akşam Atletico Madrid deplasmanında tam anlamıyla dağıldı. Depay (2), Morata (2), Griezmann ve Carrasco’nun golleriyle 6-1 yenilen Sevilla, ligde son yıllardaki en ağır yenilgisini aldı. Rakitic penaltı kaçırırken, orta saha oyuncusu Pape Gueye 80. dakikada kırmızı kart gördü. Elinde Nianzou dışında stoper kalmadığı için 4’lü savunmaya geçiş yapan Sampaoli’nin bu hamlesi de defanstaki sorunlara ilaç olmadı. Orta saha oyuncusu Gudelj, stoperde çok kötü bir performans sergiledi.

Bade yetişebilir

Valladolid’in dün Espanyol karşısında kazanmasıyla birlikte Sevilla artık sadece averajla düşme hattının dışında. Sampaoli, sakat stoperi Loic Bade’nin perşembe gününe kadar hazır hale gelmesini umuyor. Ancak ligde bu kadar sıkıntılı bir durumdayken Sevilla’nın Fenerbahçe mücadelesine ne kadar motive olacağı, tam anlamıyla soru işareti. Temsilcimiz karşısında Arjantinli teknik adamın tek güvencesi, güçlü hücum hattı olacak gibi görünüyor.

Sampaoli: Yeterli oyuncumuz yok

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, 6-1’lik Atletico Madrid hezimeti sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Perşembe günkü Fenerbahçe maçını düşünmekten, bu zor dönemi atlatmaktan ve pozitif bir şeyler yaratmaktan başka çaremiz yok. Ligdeki sıkıntılı duruma rağmen Avrupa’d aki sorumluluğumuzu unutamayız. Hem ligi hem Avrupa’yı birlikte götürmemiz şart ama açık konuşmak gerekirse şu anda bunu yapabilecek kadar oyuncuya sahip değiliz. Hafta içinde savunmamızı daha iyi organize etmeye çalışacağız. Bizim için en kötü panik olur. Ta rihimizin en olağanüstü dönemlerinden birinden geçiyoruz ama bundan çıkmalıyız.”

SAMET AKAYDIN ALARM VERDİ

Sarı-Lacivertliler, zirve yarışında Kayseri’de önemli bir galibiyet elde etti. Birçok oyuncu iyi bir performans sergilese de Samet Akaydın’ın ortaya koyduğu futbol, Sevilla sınavı öncesi endişe yarattı.

28 yaşındaki stoper Thiam, Cardoso ve Mane gibi hızlı oyuncular karşısında varlık gösteremedi, çok kolay geçildi. Sevilla’nın kaliteli ve süratli hücumcuları olması, Samet’i daha fazla zorlayabilir. Jorge Jesus’un bu nedenle perşembe günkü karşılaşmada Attila Szalai’nin yanında Serdar Aziz’i oynatması sürpriz olmaz.

SERDAR’DAN FERDİ’YE: 30 MİLYON EURO!

Ferdi Kadıoğlu, Kayserispor maçında uzaktan jeneriklik bir gole imza atmıştı. Yıldız futbolcu, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkece zor günlerden geçiyoruz, galibiyeti ve attığım golü depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve kahraman kurtarma ekiplerine hediye ediyorum. Kalbim hep sizinle olacak, yaralarımızı birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.

Serdar Dursun, takım arkadaşının bu gönderisinin altına, “30 milyon Euro” yazdı.

YAZ BOMBASI FIRMINO

Brezilyalı golcü, sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra Liverpool’dan ayrılacağını açıklayınca Cim Bom çalışmalara başlamıştı. Roberto Firmino’yu daha önce gündemine alan Sarı-Lacivertliler’in de transfer için kolları sıvadığı öğrenildi. Yönetimin, 31 yaşındaki yıldızın mali şartlarını araştırmaya başladığı kaydedildi. Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Firmino ile sezonun bombasını patlatmanın hesaplarını yapıyor. Üstelik Kanarya’nın önemli bir kozu da var!

Süper Lig’de ara transfer dönemi dün tamamlandı. Ancak birçok takım için çalışmalar sezon sonu için tam gaz devam ediyor. Fenerbahçe de yaz dönemi için dünyaca ünlü bir ismi gözüne kestirdi: Roberto Firmino… Brezilyalı oyuncu, 2015’ten beri formasını giydiği ve tarihi başarılara imza attığı Liverpool’dan ayrılma kararı almıştı. Sambacı, sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra Kırmızılar’a veda edecek. Bu gelişme sonrası Galatasaray, 31 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için çalışmalara başlamıştı. Fenerbahçe’nin de Firmino için harekete geçtiği kaydedildi.

Menajerlik şirketi ROGON

Yönetim, yaz döneminde büyük bir bomba patlatmak istiyor. Bu bombanın Firmino olması için de kollar sıvandı. Sarı-Lacivertliler, Sambacı’nın mali şartlarını araştırmaya başladı. Fenerbahçe’nin bu transfer için en önemli kozu ise Firmino’nun menajerlik şirketinin ROGON olması… Ali Koç döneminde Sarı-Lacivertliler bu şirketten birçok isme imza attırdı. Şu an kadroda olan oyunculardan Attila Szalai ve Joshua King de ROGON’un futbolcuları konumunda. Şirketle olan yakın ilişki, Firmino transferinde Fenerbahçe’nin en önemli avantajlarından biri.

‘İngiltere’de kalmayacak’

Roberto Firmino’nun menajeri Roger Wittmann, oyuncusunun son durumuyla ilgili İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Wittmann, “Roberto’nun şu anda tek hedefi, sezonun kalanında çok iyi bir performans sergileyerek Liverpool’a en iyi şekilde veda etmek. Bana, şu anda hiçbir teklifi kendisine iletmememi, sadece Liverpool’a odaklanmak istediğini söyledi. Menajerlik hayatımda ilk kez serbest kalacak bir oyuncu benden böyle bir talepte bulundu. Ben teklifleri aldıktan sonra sezon sonunda birlikte değerlendireceğiz. Liverpool’a olan sevgisi nedeniyle İngiltere’de başka bir takıma gitmeyecek” ifadelerini kullandı.

7-0’lık tarihi maçta ManU’ya golünü attı

Premier Lig’de haftanın maçında Liverpool, Manchester United’ı ağırladı. Ev sahibi ekip, ezeli rakibine tarihi bir hezimet yaşatarak sahadan 7-0’lık galibiyetle ayrıldı. Roberto Firmino, 79. dakikada Cody Gakpo’nun yerine oyuna dahil oldu. Brezilyalı yıldız, önce Mohamed Salah’la gelen 6. golün asistini yaptı, ardından tarihi mücadelede skoru tayin eden golü kaydetti.