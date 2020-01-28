Fenerbahçe genç oyuncu Barış Alıcı’yı Westerlo’ya kiraladı

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Alaturka Online
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Fenerbahçe’nin 2018-2019 sezonun başında Altınordu’dan transfer ettiği daha sonra Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor’a kiraladığı Barış Alıcı’nın yeni adresi Belçika oldu… Bu sezon Rizespor formasıyla 7 lig maçında toplam 138 dakika forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, 1,5 sezonluğuna Westerlo’ya kiralandı.

Fenerbahçe Kulübü’den yapılan açıklama şöyle;

“Sezon başında Çaykur Rizespor’a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı’nın yeni takımı Belçika’nın KVC Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek. Barış Alıcı’ya yeni takımında başarılar dileriz.”

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