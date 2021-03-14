Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ardından

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, yedikleri ikinci golün ofsayt olduğunu öne sürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, hiç istemedikleri, düşünmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti.

Oyuna istedikleri gibi başladıklarını ve duran toptan bir gol bularak öne geçtiklerini dile getiren Bulut, şunları kaydetti:

"Rakip, kalemize bir kez gelmezken kendi kalemize attığımız bir gol var. İkinci yarı, maçı kazanmak adına değişiklikler yaptık. İkili forvete döndük. Daha baskılı ve dikine oynayalım, dedik. Birkaç pozisyon da bulduk ama değerlendiremedik. Rakip kontrataktan, ofsayt olan bir pozisyondan gol buldu. Aleyhimize verilen bir karar. VAR'da nedense bugüne kadar bu çizgiler hep bizim aleyhimize oluyor. Bize bu pozisyon olsaydı emin olun ofsayt verilirdi. Türk futboluyla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü söylediğim zaman yanlış konuşabilirim. Çoğu şeyin doğru gitmediğini biz sahada, taraftarlar ekranda hep birlikte yaşıyoruz. Bu şekilde zor."