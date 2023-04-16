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16 Nisan 2023
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Fenerbahçe geri düşünce pes etmiyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 60’a yükseltirken, zirve takibini sürdürdü.

Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren goller Enner Valencia ve Miguel Crespo’nun ayağından geldi.

Fenerbahçe, bu sezon kalesinde ilk golü gördüğü karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçların 4’üne Kadıköy’de imza atarken, 4’ünü ise deplasmanda yaşadı.

Öte yandan Fenerbahçe, son 3 galibiyetini de geriden gelirken kazanırken, bu süreçte Alanyaspor’u 3-1, Fatih Karagümrük’ü 2-1 ve MKE Ankaragücü’nü 2-1 yenmeyi başardı.

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