Fenerbahçe hastanesi! Sakat oyuncuların sağlık raporu…

Fenerbahçe’de sakatlar kervanına Attila Szalai de katılırken, Sarı-Lacivertli ekipte tam 22 futbolcu en az 1 maçı kaçırmış oldu. Sadece Ertuğrul Çetin, Samet Akaydın, Miguel Crespo ve Serdar Dursun sıkıntı yaşamadı. İşte Kanarya’nın oyuncu oyuncu sağlık raporu…

Altay Bayındır: 20 Aralık’ta İstanbulspor ile oynanan kupa maçını kaçıran Milli file bekçisi, 10 Nisan’daki Karagümrük mücadelesi sonrası bel fıtığı ameliyatı oldu. Sezonu kapatmış olma ihtimali yüksek.

İrfan Can Eğribayat: Şu anda eldivenlerin sahibi olan İrfan Can, sezonun ilk yarısındaki Karagümrük, Sivas ve Giresunspor maçlarını kas sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

Luan Peres: Sezonun en şanssız isimlerinden biri. 15 Eylül’de Rennes ile oynanan karşılaşmada kale direğine çarparak dizinin arkasından sakatlandı. Luan, Galatasaray derbisinde kadroya döndü, 29 Ocak’taki Kasımpaşa maçında 7 dakika süre aldı. Ardından yine sakatlanan Brezilyalı stoper, son İstanbul mücadelesinde kadroya girdi.

Gustavo Henrique: Adale sakatlığı yüzünden ekim ayının sonu ve kasımda toplam 4 mücadeleyi kaçırdı. Serdar Aziz: Kariyeri boyunca sağlık konusunda sıkıntılı sezonlar geçiren tecrübeli savunmacı, kasığındaki sorun yüzünden ligin ilk 7 haftası ile Slovacko ve Austria Wien eşleşmelerinde görev yapamadı.

Jayden Oosterwolde: Ocak ayında kadroya katılan Hollandalı oyuncu, aşilindeki sorun yüzünden kupada Kayseri ve ligde Beşiktaş ile Karagümrük karşılaşmalarında takımını yalnız bıraktı.

Ezgjan Alioski: Makedon sol bek, sakatlık nedeniyle farklı dönemlerde toplam 5 maçta forma giyemedi.

Ferdi Kadıoğlu: Milli yıldız sadece ilk yarıdaki Karagümrük mücadelesinde bağırsak enfeksiyonu nedeniyle oynamadı.

Attila Szalai: Fenerbahçe’nin biyonik adamı, bu sezon sadece Alanya maçında cezası nedeniyle takımını yalnız bırakmıştı. Szalai, sağ diz yan bağlarındaki ödem ve esneme nedeniyle 1 hafta sahalardan uzak kalacak.

Bright Osayi-Samuel: Nijeryalı oyuncu, ocak ayındaki Ümraniye ve Kasımpaşa maçlarında görev yapamadı.

Miha Zajc: Sloven orta saha oyuncusu, bu sezon ikinci kez kas sakatlığı yaşadı. Zajc şu ana kadar 4 maç kaçırdı.

Willian Arao: Tecrübeli oyuncu Avrupa Ligi’nde gruptaki AEK Larnaka karşılaşmalarının yanı sıra ligde ilk yarıdaki Karagümrük ve Ankaragücü mücadelelerinde forma giyemedi.

İsmail Yüksek: Bu sezon müthiş bir çıkış yapan 24 yaşındaki oyuncu, Rennes deplasmanı ile ilk yarıdaki Konya ve Kayseri maçlarını kaçırdı.

Lincoln: Jesus’un 10 numaradan sol beke çevirdiği Sambacı, ilk yarıda baldırındaki sıkıntı nedeniyle Sivas ve Giresun maçlarında görev yapamadı. Lincoln, Sevilla ile deplasmanda oynanan karşılaşmada dizindeki çapraz bağlar yırtıldığı için sezonu kapattı.

Mert Hakan Yandaş: Mert Hakan, sakatlık konusunda en şanssız isimlerden biri. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu farklı dönemlerde toplam 16 maç kaçırdı.

Arda Güler: Fenerbahçe’nin harika çocuğu, sakatlık nedeniyle kupadaki İstanbul ve ligdeki Trabzonspor mücadelelerinde kadroda yer alamadı. Diego Rossi: Uruguaylı futbolcu, sağlık sorunları yüzünden Avrupa’da Rennes ve Dinamo Kiev ile ilk yarıdaki İstanbulspor karşılaşmalarında takımını yalnız bıraktı.

İrfan Can Kahveci: Fenerbahçe kariyeri sakatlıklarla dolu olan Milli futbolcu, bu sezon sağlık anlamında şanslı. İrfan Can, sadece Slovacko eşleşmesi ve ligin ilk 2 haftasındaki Ümraniye ve Kasımpaşa maçlarında oynayamadı.

Emre Mor: 25 yaşındaki oyuncunun sakatlık nedeniyle kaçırdığı tek maç, bileğindeki sorun yüzünden görev yapamadığı ilk yarıdaki Ankaragücü sınavı.

Joao Pedro: Tecrübeli hücumcu, şanssız isimlerden biri. Gelir gelmez adalesindeki yırtık nedeniyle 7 maç kaçırdı. Pedro, kasımdaki Vallecano maçında hem diz hem de bileğinden sakatlanarak 9 karşılaşmada daha oynayamadı.

Joshua King: Norveçli golcü, farklı dönemlerde yaşadığı sakatlıklar yüzünden tam 22 mücadelede takımdan ayrı kaldı.

Enner Valencia: Fenerbahçe’nin bu sezonki gol makinesi olan Ekvadorlu yıldız, dizindeki sakatlığı yüzünden ligin 16. ve 17. haftalarındaki Hatay ve Antalya maçlarında sahaya çıkamadı.

Michy Batshuayi: Belçikalı golcü, Sevilla ile oynanan rövanş mücadelesinde yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle 1 aydır formasından uzak ancak sahalara dönmeye hazırlanıyor.