Fenerbahçe, Hollandalı yıldızın transferini bitirdi!

Spor Toto Süper Lig’de Gaziantep FK ve Ümraniyespor galibiyetleriyle moral bulan Fenerbahçe’de transferde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus’un çok istediği sol bek konusunda son aşamaya geldi.

Arda Güler hazır kıta

Genç yıldız, kupadaki Rize maçında sergilediği etkili futbola rağmen Ümraniye karşısında süre alamadı. Ancak Jorge Jesus, bu haftaki taktik idmanlarda öğrencisini ik 11’de denedi. Antrenmanlarda son derece keyifli görünen Arda, yarınki Kasımpaşa mücadelesinde hocasının kendisini 11’de oynatmasını bekliyor. 17 yaşındaki futbolcu, idmanlardaki performansıyla buna hazır olduğunu da gösterdi. Jesus’un Kadıköy’deki karşılaşmada Arda’yı 11’de görevlendirmesi sürpriz olmaz.

King & Samuel yetişmiyor

Teknik ekip, Ümraniye maçında sakatlıkları nedeniyle görev yapamayan Joshua King ve Bright Osayi-Samuel’in Kasımpaşa mücadelesinekadar hazır hale gelmesini bekliyordu. Ancak iki oyuncunun da ağrıları geçmedi. King ve Samuel, dünkü antrenmanı da tedaviyle geçirdi. Bu nedenle bu ikilinin yarınki Kasımpaşa mücadelesinde de oynayamayacakları kaydedildi. İdmanda diğer futbolcular ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Fenerbahçe, maçın son provasını bugün yapacak.

Gustavo liste dışında kalabilir

Jorge Jesus, sezon başında ısrarla transfer ettirdiği Flamengo’dan eski öğrencisini artık gözden çıkardı. Samet Akaydın’ın gelmesiyle birlikte Gustavo formayı unuttu. Son olarak Galatasaray derbisinde görev yapan ve sadece 45 dakika sahada kalan Brezilyalı stoper, Gaziantep ve Ümraniye maçlarında kadroya giremedi. Gustavo, kupadaki Rize maçında ise kulübede bekledi. Yabancı kontenjanı dolu olan Sarı-Lacivertliler’de, sezonun ikinci bölümünde 29 yaşındaki stoperin TFF’ye bildirilecek olan listenin dışında kalma ihtimali son derece yüksek. Jorge Jesus bu konudaki son kararını, uzun süreli sakatlıktan dönen Luan Peres’in durumunu tam olarak gördükten sonra verecek. Sambacı’nın liste dışı kalması halinde, 4 milyon 250 bin Euro karşılığında bonservisi alınan ve ilk yarıda dışarıda kalan Bruma’nın adının listeye eklenmesi muhtemel.

Oosterwolde, Fenerbahçe’de!

Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk gününde Adana Demirspor’un Milli savunmacısı Samet Akaydın’ı kadrosuna katmıştı. Ardından Jorge Jesus’un çok istediği sol bek takviyesi için birçok isimle temas kuruldu. Son karar Jayden Oosterwolde oldu. Ancak Parma, kolay ikna olmadı. Oyuncuyla kısa sürede el sıkışılmasına rağmen kulüpler arasındaki pazarlıklar haftalarca sürdü. Uzun süreli bekleyişin ardından sonunda müjdeli haber geldi. Fenerbahçe ile Parma, 7 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı. İtalyan ekibi ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak.

Önce kontrolden geçirilecek

Kulüpler arasındaki pazarlıkların mutlu sonla bitmesinin ardından Oosterwolde, valizlerini hazırladı. Fenerbahçe ile Parma, son prosedürleri halletmek üzere. Hollandalı yıldızın bugün ya da yarın İstanbul’da olması bekleniyor. 21 yaşındaki oyuncu, ilk olarak detaylı sağlık kontrolünden geçirilecek. Oosterwolde, muayenede sorun çıkmaması halinde kendisini 4.5 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak ve ara transfer döneminde Fenerbahçe’nin ikinci bombası olacak.

Southampton da ilgilenmişti

Parma’nın, Fenerbahçe ile pazarlıklara 10 milyon Euro’dan başlayıp uzun süre indirime gitmemesinin sebebi ortaya çıktı. Buna göre Premier Lig ekibi Southampton’ın da Jayden Oosterwolde için devreye girdiği öğrenildi. Ancak Kırmızı-Beyazlılar’ın teklif yapmadığı, oyuncunun durumuyla ilgili araştırmalarda bulunduğu kaydedildi. Parma, İngiltere’den teklif geleceği umuduyla Fenerbahçe ile pazarlıklara yüksekten başladı. Ancak Soutmapton’ın ilgisi somut bir adıma dönüşmeyince, İtalyan ekibinin inadı kırıldı ve her konuda anlaşma sağlandı.