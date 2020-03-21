Fenerbahçe için kritik 40 gün!

Corona virüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından Fenerbahçe’de gözler mali sıkıntılara çevrildi. Maçların oynanacak olması sebebiyle yayın ve tribün gelirlerinden mahrum kalacak olan sarı-lacivertli yönetimin, nisan ayının sonuna kadar 600 milyon TL’lik bir ödeme yapması gerekiyor.

Döviz kurlarının virüs nedeniyle artış göstermesi de Başkan Ali Koç ve kurmaylarını zor durumda bıraktı.

BORÇ sarmalından çıkmaya çalışan Koç, bu krizi çözmek için yoğun bir mesai yürütüyor. Yeni kaynaklar arayışında bulunan sarı-lacivertliler, kulübün tapulu arazilerinin satışını da gün- deme aldı. Ayrıca Ali Koç da bankalardan kredi imkânlarını araştırıyor. Sahibi olduğu finans kurumları ile yurtdışı kaynaklı kuruluşlarla görüşmelerini sürdünen Fenerbahçe Başkanı, kısa sürede olumlu sonuç elde etmeyi planlıyor.