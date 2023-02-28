Fenerbahçe için kritik hafta! Gündemde 2 dünya yıldızı var…

Fenerbahçe; Samet Akaydın, Emre Demir ve Jayden Oosterwolde’ye imza attırdığı ara transfer dönemini yıldız bir isimle taçlandırmanın peşinde. Listenin ilk iki sırasında Premier Lig’den yıldızlar var. Her iki oyuncunun da kulüplerinde forma şansı bulamaması ve sözleşmelerin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle transfer iddiaları güçleniyor. İşte Fenerbahçe’deki son dakika gelişmeleri…

5 EKSİKLE GELEN GALİBİYET

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı Lacivertliler’de sarı kart cezalısı Batshuayi’nin yanı sıra son antrenmanda hafif sakatlık yaşayan Luan Peres, kadroda yer almadı. Alioski, İsmail Yüksek ve Joao Pedro ise teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.

KAYSERİSPOR MESAİSİ BAŞLADI

Sarı-Lacivertliler, ligin 24. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Jorge Jesus, ligde son 5 maçın 4’ünü kazanan veçok formda olan rakipleriyleilgili öğrencilerine ilk bilgileri verdi. Ardından cumartesi günkü mücadelenin ilk provası yapıldı. Konyaspor mücadelesinde11’de görev yapan oyuncular yenileme çalışmasıyla yetindi. Diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

LINCOLN’E FORMAYI VERMEYE NİYETİ YOK

Jorge Jesus, sol beke Jayden Oosterwolde transfer edilmesine rağmen Konyaspor maçında da Lincoln’ü 11’de oynattı. Sambacı, yine iyi bir performans sergiledi. Normal pozisyonu ofansif orta saha olmasına ve kariyerinde ilk kez sol bekte görev yapmasına rağmen her geçen hafta formunu artıran Sambacı, formayı bırakmaya niyeti olmadığını gösterdi. Lincoln, Konyaspor maçında bir penaltı yaptırıp, King’in golünde de asiste imzasını attı. 24 yaşındaki oyuncu, yeni arkadaşı Oosterwolde’ye adeta, “Forma için daha beklemen gerek” mesajını verdi.

BATSHUAYI ŞOKU!

Sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyen Michy Batshuayi, 4 Mart Cumartesi günü oynanacak Kayserispor maçını da kaçırabilir. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; sakatlığı nedeniyle bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalışmayan Belçikalı forvet, Kayserispor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

PERES’E SÜRPRİZ TALİP

Fenerbahçe, stoperlerden Gustavo Henrique’ye takım ararken, Luan Peres’e talip çıktı. Brezilya’da yayın yapan Netflu’nun haberine göre Fluminense, Manoel’in sakatlığı sonrası Luan’ı gözüne kestirdi. Son olarak dünyaca ünlü sol bek Marcelo’yu kadrosuna kadar Brezilya ekibinin, Fenerbahçeli stoperi ilk etapta kiralamak istediği belirtildi. Luan, daha önce Fluminense’de 2018 yılında yarım sezon kiralık olarak forma giymişti. Sarı-Lacivertliler’in, sezon başında 5.3 milyon Euro’ya aldığı başarılı oyuncuyu kiralaması beklenmiyor.

KRİTİK HAFTA! YA MOURA YA CHAMBERLAIN

Hücum hattına takviye yapmak isteyen ve Tottenham’dan Lucas Moura ile Liverpool’dan Chamberlain’i gözüne kestiren Fenerbahçe’yi hareketli günler bekliyor. Lucas, son Chelsea mücadelesinde kadroya alınsa da yine süre bulamadı. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe ile pazarlıklara başlamaya hazır ancak Tottenham yönetimi son kararı Antonio Conte’ye bıraktı. İtalyan teknik adam henüz tecrübeli oyuncunun transferiyle ilgili kararını bildirmedi.

KLOPP ENGEL OLMAYACAK

Chamberlain ise Liverpool’da tamamen gözden çıkartıldı. Jürgen Klopp, Chamberlain’in oynadığı bölgede birçok sakatlık yaşandığı dönemde bile öğrencisini oynatmadı. 29 yaşındaki oyuncu son Crystal Palace maçının kadrosuna alınmadı. Klopp’un, İngiliz oyuncunun ayrılığına engel olmayacağı kaydedildi. Sarı Lacivertliler’in Chamberlain’in menajerlik şirketiyle görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.

BEDELSİZ GELEBİLİR

Yıldız futbolcuyla anlaşma sağlanması halinde Liverpool’un, bonservis konusunda sorun çıkarmaması bekleniyor. Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Chamberlain’i şimdiden bedelsiz olarak kadrosuna katabilir.