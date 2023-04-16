Fenerbahçe için olay iddia! Jorge Jesus’un alternatifi Süper Lig’den

Süper Lig’de son olarak sahasında Ankaragücü’nü son dakikalarda Miguel Crespo’nun attığı golle bulan Fenerbahçe’de zirve takibi sürüyor. Ezeli rakibi Galatasaray ile arasında 6 puan bulunan Fenerbahçe’nin hedefi son ana kadar yarışı sürdürmek. Hem Süper Lig’de hem de kupada yoluan devam eden Sarı Lacivertliler’de gündem Jorge Jesus ve takımdaki geleceği…

ANKARAGÜCÜ MAÇI SONRASI AÇIKLAMA

Ankaragücü ile oynanan maçın ardından da önemli açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adamın sözleri de kafa karışıklığı yarattı.

Jorge Jesus’un sözleri şu şekildeydi:

“Bütün bedenim ve ruhumla kulübün menfaatlerin odaklanmış durumdayım. Başkanımıza büyük sevgi besliyorum beni Türkiye’ye gelmeye o ikna etti. Seneye başkan burada olmazsa benim burada kalmam gibi durum söz konusu olmaz. Kalırsa durumu değerlendiririm. Ama kalmazsa burada olmam”

FLAMENGO SAMPAOLİ İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe’ye geldiği günden bu yana ismi sık sık Brezilya Milli Takımı ve Flamnego ile anılan Jorge Jesus için her gün Brezilya basınından ses kayıtları ortaya çıkmış ve sezon sonu kontratının bittiğini dile getirmişti. Fenerbahçe’nin eski teknik adamlarından Vitor Pereira’nın yönettiği Flamengo’da üst üste kaybedilen finallerin ardından ayrılık kaçınılmaz olmuştu.

Bunun üzerine Flamengo taraftarları kendilerini sayısız başarıya ulaştıran Jorge Jesus’u yeniden takımın başında görmek istediklerini yönetime iletmişlerdi. Ancak Brezilya ekibi son karar olarak Sampaoli’yi göreve getirdi. Böylece Jorge Jesus’un Brezilya hayalleri de bir anlamda son bulmuş oldu.

ALİ KOÇ’TAN YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ

Bu gelişmeler yaşanırken Başkan Ali Koç’tan da flaş bir hamle geldi ve Jorge Jesus’la bir araya gelerek yeni sözleşme teklif etti.

Tecrübeli teknik adam da bunu basın mensuplarına şu sözlerle aktardı:

“Benim devam etmemi istediğini belirtti. Ben kendisine sezon sonunda oturup karar veririz demiştim. Şu anda ligin bitmesine az bir süre kaldı. Bunu konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum.”

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Jorge Jesus’un kararını sözleşmesi bittikten sonra vereceği öğrenilirken, Fenerbahçe’nin de harekete geçtiği iddia edildi. Portekizli çalıştırıcının ayrılma ihtimalini de düşünen Sarı Lacivertli yönetim, alternatif isimleri belirledi. Olası bir veda sonrası takımın başına güvenebileceği bir ismi emanet etmek isteyen Ali Koç aradığı ismi Süper Lig’de buldu.

İTALYAN GAZETECİ YAZDI

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre; Fenerbahçe’nin, Jorge Jesus ile sözleşme yenilememesi durumunda Trabzonspor’un da listesinde yer alan ve VavaCars Fatih Karagümrük’ü çalıştıran Andrea Pirlo ile temasa geçeceği belirtildi. Haberde, Portekizli teknik adamın ayrıca Suudi Arabistan büyük bir teklif aldığı kaydedildi.