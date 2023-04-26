Fenerbahçe için olay yorum! ‘Hızla yol ayrımına doğru’

Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3’lük beraberlikle sona ererken, 90+6. dakikada Eze’nin golüne engel olamayan Sarı Lacivertliler zirve yarışı mücadelesinde Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada büyük şans tepti.

Biz de Fenerbahçe’nin son durumunu yazarlarımız; Cem Dizdar ile Erman Özgür’e sorduk. İşte iki yazarımızın düşünceleri…

Cem Dizdar: Bu ülkede birinci değilsen hiçsin!

‘Kazanma’ ile ‘sürdürülebilir kazanç’ arasındaki farka kafa yormayanların ülkesinde ‘gelişim’in ön koşulunun ‘birikim’ olduğunu kim kendine dert eder ki? Tam da bu nedenle ülke futbolundaki felaketlerin en büyüğü ‘ikincilik’tir. Gerçi birinci/şampiyon da bir önceki sezonu tarumar eder ama ikinci olanda taş taş üzerinde bırakılmaz! Yerle bir edilir… Fenerbahçe’nin epeydir durumu bu ve hatta ilerliyor. ‘Kazanmak’ için biriktirmek yerine başarıyı ısrarla ‘parıltılı belirsizlik’te arıyor ve bu durumu satın alıyor. Jorge Jesus da bunlardan biri. Adı da büyük, birikimi de lakin bu ülkede ‘birinci’ değilsen ‘hiç’sin!

Çok gol yediler

Malum, Fenerbahçe oyunu Dünya Kupası arasının ardından gözle görülür biçimde akamete uğradı. Örneğin, kendi sahasında tahminlerin üzerinde gol yediler. Hem de stoper ve bek mevkiine ‘takviye’ yapmış oldukları halde. Bunun birkaç nedeni olabilir! Takımla antrenman sayısı az olan oyuncuların uyum etkisi, takım savunmasına olumsuz etki eden ancak becerili oldukları için ‘mutlaka oynasın’ baskısı, ‘Fenerbahçe iç sahada hep baskılı oynar’ dayatmasına boyun eğmek gibi faktörler teknik ekibin planlamasını etkiledi diye düşünüyorum. Bu da oyun düzeninde karmaşaya yol açıp, akışkanlığı bozmuş görünüyor. Elbette diğer takımların sezonun belirli periyotlarında toparlanmış olduklarını da ihmal etmemek gerek…

Buranın diline uydu

Nihayetinde Fenerbahçe’nin aldığı sonuçlar en azından bu belirlemeleri yanlışlamıyor. Hâl böyle olunca da lider kulüple dilsel münakaşa bir ülke geleneği olarak hemen su yüzüne vurdu. Bu gerilimden buralı ya da yabancı, herkes nasipleniyor! Son olarak Jesus, sonunda nedamet getirse de tribünlerine parmak sallamaya kadar vardırdı işi. Oysa başta Altay ile Arao olmak üzere bazı futbolcular protesto edilirken süreç daha doğru yönetilir ve tribün öfkesi olumlu yöne kanalize edilebilirdi. Bu başarılamayınca Jesus’un da buranın hakim diline kendini uymuş olmasına ben şaşırmadım.

Artılardan birikim oluşturulmalı

Sezon başındaki ‘babacan, bilge futbol adam’ından o tanıdık ‘mağdur ve şikayetçi’ye evrildi o da. Ola ki, Galatasaray, Beşiktaş engelini aşarsa Fenerbahçe’yi hem teknik hem yönetici ekip açısından daha zor zamanlar bekliyor gibi görünüyor. Ve doğru bulmamama rağmen, yine bir yol ayrımına doğru son hızla gideceklerini tahmin ediyorum. Bence işin doğrusu, dört başı mamur bir özeleştiri ile bu sezonun artılarından birikim oluşturmaya gayret etmektir. Bu, şampiyon olunsa dahi bir zorunluluktur. Ve bu sadece Fenerbahçe için değil tüm takımlar için elzemdir…

Erman Özgür: Yapması gereken hamleleri görmezden geldi

Fenerbahçe sezonun ilk yarısında derbi performansları hariç kusursuz bir dönem geçirdi. Fakat rakiplerinden çok daha fazla maç oynadığı için sezonun ikinci yarısında yapması gereken bir çok hamleyi görmezden geldi. Valencia haricinde istikrarlı bir forveti olmadığı halde santrfor almamayı tercih etti. Jesus’un geleceği ile ilgili söylentilerin oyuncularla teknik direktör arasındaki iletişimi olumsuz etkilediğini görmek istemedi. Stoper konusunda Serdar Aziz’e güvenemeyip, Gustavo’dan birden bire vazgeçip bu oyunculardan daha iyi olmayan Samet’i alarak savunma kalitesini düşürdü.

Güçlü oyun kayboldu

Elinde ofansif ya da defansif seçenekler varken zar atar gibi Oostarwolde transferi yaptı ve bu hamle de hayal kırıklığı yarattı. Buna bir de Jesus’un bazı oyunculardaki düşüşü görmezden gelerek aynı isimlerde ısrar etmesi de eklenince güçlü oyunun kaybolmasına neden oldu. Bugün bana göre azalan şampiyonluk şansına geçen seneden kalan Valencia, Arda, Ferdi ve Szalai istikrarı ile tutunmaya çalışıyorlar. Sezonun hikayesinde zaman zaman (Avrupa’da gruptan çıkmak gibi) iyi işler yapmış olsa da şampiyonluk gelmezse Fenerbahçe taraftarının ya da camianın da Jesus’un kalmasını isteyeceğini tahmin etmiyorum.

Kupa ve derbi kazanılırsa…

Teknik direktör istikrarının futbolda başarı için en önemli ayrıntılardan biri olduğuna inanıyorum. Ancak Jesus gibi talibi çok ve sürekli kafası başka takımlar tarafından karıştırılan bir teknik direktörle istikrarlı çalışmak da hiç kolay değil. Yine de Fenerbahçe sezonun kalan süresine Türkiye Kupası ve derbi galibiyeti sıkıştırabilirse o zaman Ali Koç yönetiminin yeni sezon için yine ilk seçeneği Jesus olabilir.

Jesus empati yapmalı

Jesus, Fenerbahçe taraftarının ne kadar uzun süredir acı çektiğini ve başarısızlıklar yüzünden sabrının kalmadığını anlamakta zorlanıyor gibi. Ayrıca sezonun ilk yarısını lider bitirerek potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu ispat ettikten sonra hem oyun hem de puan sıralamasındaki bu durumu taraftarın kabul edemeyişi çok normal. Jesus’un bir parça empatiye ihtiyacı var. Sezon boyunca taraftarın tavrına, kendine göre tepkiler verdi. İşler iyi giderken bu tepkiler belki çok göze batmadı ama gelinen bu nokta da artık çok kötü gözüküyor. Fenerbahçe taraftarı takımına başarı ile doğru orantılı şekilde sahip çıkan bir taraftar değil ve yeri geldiğinde alkışladığı, desteklediği kadar protesto etmeye de hakkı olduğunu düşünüyorum.