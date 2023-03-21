Fenerbahçe için sürpriz iddia! Jorge Jesus sonrası o isim gündemde

Bu sezon Süper Lig’de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray’ın gerisinde kalan Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un geleceği büyük tartışma konusu oldu. Yaptığı açıklamaların yanı sıra sezonun bitmesinin beklenmesi Sarı Lacivertli ekibin taraftarları arasında soru işareti oluşturdu. Fenerbahçe’de gündem Jorge Jesus olurken, sürpriz bir iddia da İspanya’dan geldi.

SON MAÇTA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Corendon Alanyaspor maçının 68. dakikasında kırmızı kart gördü. Ferdi Kadıoğlu’nun yerde kaldığı pozisyonda faul bekleyen Jesus, itiraz etti. Hakem Mete Kalkavan, bu pozisyon sonrası direkt kırmızı kartını çıkardı.

Portekizli teknik adam, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. Jesus, bu sezon 2. kırmızı kartını gördü. Kırmızı kartın ardından tribüne çıkan Jorge Jesus’un görüntüsü dikkat çekti.

VEDA EDER GİBİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Dünya Kupası arası sonrası düşüşe geçen ve ligde de Galatasaray’ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe’de gündem Jorge Jesus oldu. Sezon başında Fenerbahçe’ye gelen Jorge Jesus, veda niteliğinde bir mesaj verdi. 2019-20’de Brezilya ekibi Flamengo’yu çalıştıran 68 yaşındaki teknik adam, yeniden Güney Amerika’ya dönüş sinyali verdi. Adı sık sık Brezilya Milli Takımı ile de anılan deneyimli hoca, Flamengo’yu yakından takip eden gazeteci Gabriel Reis’e ses kaydı gönderdi. Mesajında dönüş için yeşil ışık yakan Jesus, “Türkiye’de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çekiyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum” ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMALARI BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Jorge Jesus’un Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis’e yaptığı açıklamalar, tecrübeli hocanın ülkesinde de büyük etki yarattı. Portekiz basınından A Bola, Jesus’un Flamengo’da büyük başarılara imza attığını ve Brezilya kulübünün de Vitor Pereira’yı göndermek istediğini duyurdu. Jesus’un veda sinyali verdiği sözleri, manşete taşındı.

Bu sözler kısa zamanda büyük yankı uyandırırken tecrübeli teknik adamdan da olaya dair yanıt geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’, Brezilyalı gazeteciye yaptığı açıklamalarla alakalı Sabah’a konuştu.

AYRILIK İDDİALARINA YANIT

Portekizli hoca, Whatsapp’tan yöneltilen “Sözleriniz doğru mu, bir şey söylemek ister misiniz” sorusuna kısa bir cevap verdi. Jesus, “Mayısta sözleşmemin bittiğini zaten bütün dünya biliyor” ifadelerini kullandı. Mesajın sonuna da gülücük emojisi koydu.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Sezona yeni bir yapılanma ile başlanan Kanarya, Jorge Jesus’u teknik direktör olarak takımın başına getirmişti. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe’nin başına geçmesi Avrupa basınında da büyük yankı uyandırmıştı. Yoluna Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig’de devam eden Fenerbahçe’de tecrübeli çalıştırıcının geleceği belli değil. Portekizli hocanın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 68 yaşındaki teknik direktör sezon sona erdiğinde takımdan ayrılabilir. Yönetim de acil durum planını belirlemiş durumda.

İLK HEDEF BELİRLENDİ

Marca’da yer alan habere göre; Meksika Ligi ekiplerinden Tigres, Marcelo Gallardo’yu takımın başına getirmek istiyor. Marco Antonio Ruiz’in muhtemel ayrılığına göre Meksika ekibi yöneticileri Arjantinli teknik adam ile temaslarını sürdürüyor.

10 MİLYON EURO VE İSTEDİĞİ TRANSFERLER

Haberde yer alan bilgilere göre; Gallardo’nun Tigres’ten maaş beklentisi 10 milyon Euro ve kadroyu tamamen kendi belrilediği isimlere göre dizayn etmek. Meksika ekibinin bu bütçe isteği ve ekstra isteklerden dolayı bütçeyi ayarlamakta zorlandığı ve halihazırda takım bütçesinin de yüksek olması nedeniyle Gallardo ismi için nasıl bir yol haritasının izleneceğinin bilinmediği öğrenildi.

Gallardo’nun Tigres’e sıcak bakmamasının tek yanı; kadroyu kurduktan sonra, yeterli süreyi istemesi. Ancak Meksika Ligi’nin de buna uygun olmaması Arjantinli’nin isteklerini çıkmaza sokuyor.

FENERBAHÇE İLE TEMASTA

Fenerbahçe’nin sezon sonunda Jorge Jesus ile yollarını ayırması halinde ilk hedefi Marcelo Gallardo olacak.

Haberin devamında Tigres’in yanı sıra Fenerbahçe’nin de Gallardo ismiyle yakın temasta olduğu ifade edilirken, çeşitli takımlarla da bağlantılara devam edildiği belirtildi.

RIVER’IN BAŞINDA 424 MAÇ

Futbolculuk döneminin de unutulmaz isimlerinden biri olan Marcelo Gallardo, Nacional’in ardından River Plate’in başına geçmiş ve 2014-2022 arasında 424 maça çıktı. Takımının başında 47 yaşındaki teknik adam 1.88 puan ortalaması tutturdu.