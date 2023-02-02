Fenerbahçe için sürpriz iddia! La Liga’dan orta saha

Fenerbahçe’de transfer operasyonu son sürat devam ediyor. Orta saha mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Sarı Lacivertliler için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

HAKIM ZIYECH GİRİŞİMİ

Faslı oyuncu ilk olarak 2016’da Fenerbahçe’nin gündemine gelmişti. O dönemde tüm çabalara rağmen Ziyech, 11 milyon Euro’ya Twente’den Ajax’a transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, 2020’de ise 40 milyon Euro’ya Chelsea’nin yolunu tuttu. İngiliz devi, bu transfer döneminde bombaları peş peşe patlatınca, 29 yaşındaki futbolcu gözden çıkartıldı. Birçok kulübün talip olduğu Ziyech, PSG ile anlaştı. Faslı futbolcu, Avrupa’da transferin son günü olan önceki gün imza için Londra’dan Paris’e gitti.

Ancak Chelsea’nin tam 3 kez yanlış evrak göndermesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi. PSG’nin Fransa Futbol Federasyonu’na yaptığı ‘ek süre’ başvurusu da geri çevrildi. Chelsea’de kalmak istemeyen Ziyech’in, sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe’ye önerildiği öğrenildi. Yönetim, şampiyonluk yolunda böylesi bir yıldızın büyük güç katacağı görüşünde. Bu nedenle mali şartlarda anlaşma sağlanması halinde Fenerbahçe, Hakim Ziyech için girişimde bulunacak.

GARRY RODRIGUES GERİ DÖNÜYOR

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen Garry Rodrigues Süper Lig’e göri dönüyor. Yunan basınında çıkan haberlere göre Olympiakos forması giyen 32 yaşındaki futbolcu için görüşmeler devam ediyor.

Arabamcom Konyaspor Olympiakos forması giyen Gary Rodrigues’le ilgileniyor. Yunan basınında çıkan haberlere göre Süper Lig ekibi Burundili oyuncuyu kiralık ya da bonservisiyle transfer etmek istiyor. Kısa süre önce Yunan ekibi Konyaspor’dan 1 milyon Euro karşılığında Bytyqi’yi kadrosuna katmıştı.

TRANSFER BİTME NOKTASINDA

Süper Lig’de lider Galatasaray’ı takibe devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ara transfer dönemini hareketli geçiren sarı-lacivertlilerin durmaya niyeti yok. Samet Akaydın, Emre Demir ve Jayden Oosterwolde ile kadrosunu güçlendiren Kanarya ayağını gazdan çekmiyor. Teknik direktör Jorge Jesus’un raporuna göre hareket eden Fenerbahçe’de eksik bölgeler için girişimler devam ediyor.Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen yönetim, gözünü İspanya’ya çevirdi.

SÜRPRİZ İSİM

İspanyol basınında yayın yapan Relovo internet sitesinde yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, Valladolid forması giyen Mickael Malsa transferini bitirme aşamsına geldi. Valladolid’deki geleceği belirsizliğini koruyan Malsa’nın Fenerbahçe’nin transferine evet dediği belirtildi. 26 yaşındaki oyuncunun başka talipleri de olduğu ifade edildi. Granada’nın ilgisine rağmen ikinci ligde oynamak istemediği için teklifi reddettiği öğrenildi.Öte yandan haberde Rusya ekibi Khimki’nin de transfer için devrede olduğu kaydedilirken en avantajlı takımın Fenerbahçe olduğunun altı çizildi.

Malsa bu sezon Valladolid’de 6 karşılaşmada görev aldı. Ön libero bölgesinde oynayan Malsa, merkez orta saha mevkisinde de görev alabiliyor.