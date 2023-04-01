Fenerbahçe için transfer itirafı: Görüşme gerçekleştirdik

Süper Lig’de Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde gerçekleştirdiği bir görüşme ortaya çıktı. Meksika ekiplerinden Pachuca’nın Başkanı görüşmeleri bizzat doğruladı.

DERBİ HAZIRLIKLARI

Süper Lig’de zirve yolunda önemli bir viraj olan Beşiktaş derbisine hazırlanan F.Bahçe’de keyifler yerinde… Kadıköy’de taraftarlarının önünde bu sezonki ilk derbi galibiyetini almak isteyen sarı-lacivertliler, tamamen 3 puana odaklandı. Her ne kadar Jorge Jesus’un cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak olması canları sıksa da yardımcı antrenör Joao de Deus’un tecrübesine de güven duyuluyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE 4 TAKVİYE

Fenerbahçe ara transfer döneminde 4 ismi renklerine bağladı. Savunma hattı için Adana Demirspor’dan Samet Akaydın’ı transfer eden sarı-lacivertli ekip, sol beke de Parma’dan Jayden Oosterwolde’yi transfer etmişti.

Fenerbahçe bu iki ismin haricinde genç futbolcu Emre Demir’i de renklerine bağlamış sonrasında ise 19 yaşındaki futbolcu Samsunspor’a kiralanmıştı.

BAŞKAN AÇIKLADI

Meksika Ligi ekiplerinden Pachuca forması giyen 27 yaşındaki önlibero Luis Chavez için beklenmedik bir açıklama geldi. Meksika ekibinin Başkanı Armando Martínez, Fenerbahçe ile Dünya Kupası’nda dikkatleri üzerine çeken Chavez için transfer görüşmesi gerçekleştirdiklerini anca son anda gerçekleşmediğini dile getirdi.

FENERBAHÇE VAZGEÇTİ

ESPN’e konuşan Armando Martinez, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın ardından Luis Chavez transferi için Fenerbahçe ile masaya oturduklarını belirtirken transferin neden gerçekleşmediğini de şu sözlerle açıkladı:

“Fenerbahçe’yle görüşüyorduk, bonservisi de dahil olmak üzere her konuda anlaşmıştık. Ancak transfer gerçekleşmedi. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yoktu, yapmamız gerekenleri tamamlamıştık ancak Fenerbahçe transferi sonlandırmadı.”

‘AVRUPA’YA GİEDECEK OYUNCULARA YARDIMCI OLUYORUZ’

Avrupa’ya gitmek isteyen futbolcularına kolaylık sağlamak istediklerini de sözlerine ekleyen Başkan, “Oyuncularımızın Avrupa’ya gitmesi için her zaman fedakarlık yapmaya hazır olduğumuzu söyledik ve bunu yaptık. Zamanında Erick Gutiérrez ve Hirving Lozano için Meksika futbolunda daha önemli teklifler gelmişti ancak biz bunları geri çevirmiştik. Luis’in durumunda da aynı. Fedakarlık yapmaya hazırız.” şeklinde konuştu.

DÜNYA KUPASI’NDA 3 MAÇA 11’DE BAŞLADI

Bu sezon takımıyla 36 maça çıkan Chavez, 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağlarken Dünya Kupası’nda ise Meksika Milli Takımı’nın çıktığı 3 maça da ilk 11’de başlamış, maçların tamamında 90 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu 1 kez de gol sevinci yaşamıştı.