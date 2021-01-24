Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 49. kez karşılaşacak

İSTANBUL (AA) – Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, ligde yarın 49. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 48 maçta Fenerbahçe 29, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 105 golüne, sarı-kırmızılılar 50 golle karşılık verdi.

– Fenerbahçe son 8 maçta 2 kez kazandı

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 8 maçtan sadece ikisini kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. 2018-2019 sezonunda ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında geçen sezon Kayseri'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki son maç sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 8 müsabakada 32 gol atıldı.

– İstanbul'da 23. maç

Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 23. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne dek İstanbul'da oynanan 22 maçta Fenerbahçe 17, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin seyircisi önündeki 60 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verdi.

Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

– Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.