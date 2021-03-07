Fenerbahçe ile Konyaspor 40. randevuda

İSTANBUL (AA) – Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 40. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 39 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 44 golle yanıt verdi.

– Konya'daki maçlar

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 19 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 4'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti.

Fenerbahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 24 gol gördü.

Geçen sezon Konya'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

– Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.