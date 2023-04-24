Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31. haftasında İstanbulspor’u konuk edecek. Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Lacivertliler, ligde son 3 maçını da 1-0 geriden gelip son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 kazandı. Lider Galatasaray’ın Karagümrük’le 3-3 berabere kaldığı haftada puan farkını 4’e indirmeye çalışacak olan Kanarya, fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Fatih Tekke’li Sarı Siyahlılar ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak Fenerbahçe-İstanbulspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Kadir Sağlam’ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe-İstanbulspor muhtemel 11’ler:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo (İsmail), İrfan Can Kahveci, Arda, Pedro Valencia

İstanbulspor: Alp, Kovacevic, Mehmet Yeşil, Deli, Duhan, Muammer, Eslem, Rroca, Lokilo, Ethemi, Eze

48. randevu

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde daha önce 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Sarı Lacivertliler, 34 galibiyet alırken, Sarı Siyahlılar ise 7 maçta 3 puanı alan taraf oldu. 6 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Bu sezon ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyyumu’nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2’lik skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe’de 5 eksik var

Fenerbahçe’de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor maçında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Sivasspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Tüm gözler golcülerde

Fenerbahçe’de son 3 maçta kritik oyuncular sahne aldı. Karagümrük karşısında Szalai galibiyeti getirdi, Ankaragücü önünde Valencia eşitliği sağladı, Crespo zafer golünü attı. Başakşehir mücadelesinde ise ligde 7 ay önce ilk ve tek golünü Kayserispor ağlarına gönderen Joao Pedro 2 defa fileleri sarsıp kahraman oldu. Bu akşamki mücadelede ileri uçta Valencia ile Pedro’nun birlikte oynaması bekleniyor. İki hücumcu, doğal olarak Fenerbahçe’nin en önemli gol umudu olacak.

Valencia rekor kırabilir

Valencia bu akşam 1 gol atarsa, ligde tek sezonda en fazla ağları havalandıran Alex’i (28 gol) yakalayacak. 2 kez gol sevinci yaşaması halinde ise hem Alex’i geçecek hem de bir sezonda en fazla lig golü atan Aykut Kocaman’ın rekorunu egale edecek. Yaz döneminin en önemli transferi olmasına rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Joao Pedro’nun tek amacı, Başakşehir karşısında geri kazandığı özgüveniyle İstanbulspor maçında da yıldızlaşmak.

Pedro kendini kanıtlayacak

Tecrübeli oyuncu özellikle forma rekabetine girdiği King’in iyileşmesi, Batshuayi’nin de dönüş hazırlığında olması nedeniyle takımdaki yerini kaybetmemek için yüksek performansını sürdürmek zorunda. Jorge Jesus’un en formsuz döneminde bile inancını kaybetmediği Pedro, bugün de ağları sarsarak sezonun kalan bölümünde takımının en önemli silahlarından biri olabileceğini göstermeye kararlı.

Miguel Crespo formaya yakın

Jorge Jesus’un bu akşam sahaya süreceği 11 büyük ölçüde belli. Portekizli teknik adamın en fazla zorlayan bölge, orta sahanın merkezi. Willian Arao’nun 11’de olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Miha Zajc’ın sakatlığı nedeniyle, Brezilyalı futbolcunun partneri konusunda 3 aday var: Miguel Crespo İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş. Ankaragücü karşısında sonradan oyuna girip 90+5’te galibiyeti getiren, Başakşehir maçında 63 dakika görev yapan Crespo, formaya yakın olan isim konumunda.

Oosterwolde kulübeye Alioski ilk 11’e

Fenerbahçe’nin ara transfer dönemindeki en büyük bombası, haftalar süren uğraşlar sonucunda 6 milyon Euro’ya imza attırılan Jayden Oosterwolde oldu. Jesus, Hollandalı sol beki bir sürekulübede oturttu, Alanya maçında 11’de oynattığında ise genç futbolcu sakatlık yaşadı. 21 yaşındaki futbolcu, Başakşehir karşısında 11’e dönse devasatı aşamadı. Bu karşılaşmada ikinci yarıda oyuna dahil olan veçok etkili bir futbol sergileyen Alioski’nin bu akşam 11’de görev yapması bekleniyor.

12. adam desteğe hazır

Fenerbahçe tribünleri bu sezon birçok maçta yönetimi istifaya davet etti, kendi oyuncusunu yuhaladı. Ancak son 3 maçtaki müthiş geri dönüşlerle birlikte taraftarlar ve takım bir anlamda barıştı. Sarı-Lacivertli futbolseverler, İstanbulspor karşılaşmasının biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Ülker Stadı, kombine sahiplerinin de tribüne gelmesi halinde bu akşam kapalı gişe olacak. 12. adam, stadı doldurarak bir anlamda artık şampiyonluğa inandıklarını Jorge Jesus’a da gösterecek. Oluşturulacak müthiş atmosfer sadece bu akşamki İstanbulspor maçının kazanılması için değil, sezonun kalan bölümü için de ezeli rakip Galatasaray’a mesaj gönderilmesi açısından önemli olacak.