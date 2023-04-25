Fenerbahçe-İstanbulspor maçında alışılmadık görüntü!

Türk futbolunda uygulanan 8+3 kuralı, son yılların en tartışmalı konularından biri. Kulüplerin bazıları yabancı sayısının serbest kalması için TFF’ye yaparken, bazıları da aynı şekilde devam etmesini istiyor. Önümüzdeki sezonlarda uygulanacak be yeni kuralın yakın zamanda açıklanması olma beklenirken, dün Kadıköy’de pek alışık olmadığımız bir görüntü vardı.

ZİRVE FİKSTÜRÜ YARIDA KALDI

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında Beşiktaş maçından sonra 5’te 5 yaparak liderliğe ulaşmıştı. Sarı-Lacivertliler, ligin ikinci bölümünde de aynı fikstürü kayıpsız bir şekilde geçiyordu. Jesus’un ekibi Karagümrük, Ankaragücü ve Başakşehir’i mağlup etti. Ancak dün büyük bir şok yaşandı. Son iki lig maçını uzatmalarda attığı gollerle kazanan Fenerbahçe, bu kez 90+6’da yediği golle galibiyetten oldu.

ALIOSKI 11’E GERİ DÖNDÜ

Başakşehir ile geçen hafta oynanan mücadelede sol bekte Jayden Oosterwolde görev yapmıştı. Ancak Hollandalı kötü bir performans sergileyince Alioski, ikinci yarının başında oyuna dahil olmuştu. O karşılaşmada etkili bir futbol sergileyen Makedon futbolcu, dün 11’e geri döndü. Tecrübeli sol bek, İstanbulspor karşısında yineiyi oynasa da beraberlik golü, onun kanadında gelişen atakla geldi.

SERDAR AZİZ 3 MAÇ SONRA

Serdar Aziz 3 maç sonra Başarılı savunmacı, en son 4-2 kaybedilen Beşitaş derbisindeforma giymişti. Bunun nedeni, Jesus’un o karşılaşmada 3’lü savunmayı tercih etmesiydi. Portekizli hoca, 4-4-2’ye döndükten sonra Serdar Aziz Karagümrük, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında kulübede bekledi. Tecrübeli stoper, dün sarı kartlı Samet Akaydın’ın yerine 75. dakikada oyuna dahil olarak forma hasretine son verdi.

KING YOK LUAN SÜRPRİZİ

Sarı-Lacivertliler’de sakatlığını atlatan Joshua King, hafta içerisindetakımla çalışmalara başlamıştı. Norveçli hücum oyuncusunun İstanbulspor maçında kadroya dönmesi bekleniyordu ancak Jesus, öğrencisini riske etmedi. Kadrodaki sürpriz isim iseLuan Peres oldu. BU sezon sakatlıklardan çok çeken Brezilyalı savunmacı, 2 Şubat’taki Adana Demir maçından sonra dün ilk kez kadroya alındı.

JESUS 7 TÜRK’LE SAHADA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sahaya sürdüğü 11’de; İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, İsmail, Mert Hakan, Emre Mor ve Arda Güler olmak üzere tam 7 Türk’e yer verdi.

FATİH TEKKE 6 ÖĞRENCİSİNE ŞANS VERDİ

Özellikle şampiyonluk ve Avrupa Kupaları için mücadele veren takımlar asında daha önce bu kadar fazla yerliyle sahaya çıkan olmamıştı. Örneğin Galatasaray, Karagümrük önüne 2 Türk’le (Adekugbe yabancı olsa da yerli statüsünde sayılıyor), Beşiktaş ise Ümraniyespor maçına 3 yerliyle çıkmıştı. Dün İstanbulspor’da da Fatih Tekke, 11’de Alp Arda, Duhan, Mehmet Yeşil, Okan, Kerem ve Muammer olmak üzere 6 öğrencisine şans verdi.