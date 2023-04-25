Fenerbahçe – İstanbulspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: İptal edilen gol, verilen & verilmeyen penaltı anları…

Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı İstanbulspor ile son dakikalarda gelen gol sonucunda 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam’ın imza attığı bazı tartışmalı kararlar tepki çekti.
JORGE JESUS’TAN KADRODA 5 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe’nin İstanbulspor maçına başlayan kadrosunda 5 farklı isim yer aldı. Başakşehir karşısında 11’de sahaya çıkan Oosterwolde, Arao, Rossi, Crespo ve İrfan Can Kahveci’nin yerine Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Joao Pedro yer aldı.
Fenerbahçe’nin İstanbulspor karşısındaki 11’i şu şekildeydi:
İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Arda Güler, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Pedro ve Valencia.
EMRE MOR CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Müsabakaya 11’de başlayan Emre Mor, maçın 44. dakikasında sarı kart görerek, cezalı duruma düştü. Emre Mor, daha önce Sivasspor, Gaziantep FK ve Ümraniyespor müsabakalarında sarı karta maruz kalmıştı. Cezalı duruma düşen Emre Mor, Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Emre Mor, İstanbulspor karşısında 75 dakika sahada kalırken, yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı.
JORGE JESUS: SONUÇTAN HAKEMLERİ SORUMLU TUTAMAM
Maç sonu düzenlenen basın toplantısında hakem yönetimi hakkında da görüşlerini paylaşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, “Sonuçtan hakemleri sorumlu tutamam. Yediğimiz gollerin defansif organizasyon ile alakası yok. Yediğimiz ilk 2 golde seken top sonrası penaltı, ikinci gol Samet’e çarptı İrfan’ı terse bıraktı. İlk 2 golde defansif hata yok. Bugün İrfan kurtarış yapamadı ama futbolda bunlar oluyor. Hakemi suçlayamam bir sorumlu varsa en büyük etken hocadır” ifadelerini kullandı.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Fenerbahçe – İstanbulspor maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Fenerbahçe – İstanbulspor maçının tartışmalı pozisyonları…
5. DAKİKADA ATTILA SZALAI’NİN İPTAL EDİLEN GOLÜNDE KALECİYE FAUL KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Bu düdük sesini, atmosferden dolayı duymuyoruz. Hakemin düdüğü ağzına en azından Szalai, topa kafa vurmadan götürdüğünü görüyoruz. Muhtemel bu kadar erkenci de davrandıysa top, kaleye girmeden çalmış olma ihtimali de var. Bir nefes beklemeden düdüğü çalmış. Video Yardımcı Hakem, bu pozisyonda devreye girecek olsa top, kaleye girdikten sonra düdüğün çalınmış olması şart ama onu çözemiyoruz bu görüntülerden. Önce çaldıysa geçmiş olsun, Video Hakem istese de devreye girmez.
Deniz Çoban: Top aslında Fenerbahçeli oyuncuya daha yakın. Ama bana göre Fenerbahçeli oyuncu, kalecinin bu şekilde topa doğru hamle yapıp uçarak geldiğini görünce olabildiğince iyi niyetli davranıyor, duruyor, kaleciye doğru herhangi bir hamle yapmıyor. Sadece bekliyor.
Deniz Çoban: Kaleci; çok geriden, Fenerbahçeli oyuncuya daha yakın bir topa uzaktan uçarak geliyor. Pedro’nun herhangi bir hamlesi, müdahalesi, darbesi olmadan topu yumrukluyor.
Deniz Çoban: Pedro; küçülüyor, küçülüyor…
Deniz Çoban: Benim gördüğüm kaleci, gelip Pedro’ya çarpıyor. Bu, bir çarpışma. Kaleciye yakın bir topa Pedro hamle yapmıyor, kalecinin oynama mesafesindeki bir topa hamle yapmıyor. Aksine kendisine daha yakın bir topa kalecinin geldiğini görerek ve kalecinin sağlığını düşünerek hiçbir hamle yapmıyor. Kaleci gelip Pedro’ya çarpıyor.
Deniz Çoban: Ve bu top, boşta kalıyor. Szalai, vurup gol yapıyor. Benim açımdan tartışmasız, açık, net bir gol. Futbol, burada golü bekler. Futbol, burada faulü beklemiyor. Böyle bir pozisyonda hakemin faul düdüğü çalmasını hiç doğru bulmadım. Gol kararının verilmesi doğru olurdu diye düşünüyorum.
Deniz Çoban: Video Yardımcı Hakem’i tartışamıyorum çünkü hissettiğim hakem, top kaleye girmeden düdüğü çalmış. Video Yardımcı Hakem’in olayın dışında kaldığını düşünüyorum.
Seçim Demirel: Sanki Arda ile konuşurken son görüntüde elini kulağına götürdü. Orayla bir diyalogdaymış gibi bir beden dili kullandı.
Deniz Çoban: Evet, doğru.
Deniz Çoban: Sonra niye böyle bir şey yaptı? Aldım haberini bir şey yok gibi mi yaptı?
Bülent Yıldırım: Yani sorun yok gibi bir beden dili kullandı.
Deniz Çoban: Yani Pedro’nun hangi hareketinde faul buldu? Dediler ki, ‘Pedro da hiç itiraz etmedi.’ ama Pedro, bugün gol attığında da sevinmedi. Yani tepkisiz bir hali vardı. Ayrıca kalecinin kale sahası içerisinde dokunulmazlığı var diye bir şehir efsanesi var. Burada da o efsaneyi kullananlar oldu. Oyunculardan hiçbir farkı yok kalecilerin. Ne kale sahası içerisinde ne ceza sahası içerisinde… Hatta ve hatta oyunculardan üstünlükleri var. Ellerini, kollarını kullanabiliyorlar. Kale sahası içerisinde kalecinin dokunulmazlığı var olayı bir şehir efsanesi. Kural kitabında ne bugün böyle bir şey yazıyor ne de geçmişte böyle bir şey yazıyordu.
Seçim Demirel: Her oyuncunun sahanın her yerinde konumlanma hakları var. Burada bir faul beklentisi varsa eğer zaten Fenerbahçeli oyuncunun bir şey yapmadığını görüyoruz ki kaleci, Fenerbahçeli oyuncuya doğru geliyor ve bir çarpışma gerçekleşiyor. Ben de buradaki faul kararını hatalı buluyorum. Hiçbir şekilde bir faul yok. Gol kararını daha doğru bulurdum. Yanlış karar diyorum.
Bülent Yıldırım: Bu top içeriye ortalanacak değil mi? Bu belli. Sol ayak, ayağına çok hakim bir oyuncu. Hakem kardeşimiz önünü açıyor. Tamam ama orada stabil kalacak.
Bülent Yıldırım: Şimdi bu top havadayken sizin sprint atıp bir şekilde yaklaşmanız lazım. Uzakta kaldığınız zaman sağlıklı karar veremezsiniz.
Bülent Yıldırım: Kaleci Alp Arda; çıktı, risk aldı, topa vurdu.
Bülent Yıldırım: Ondan sonra da bedeni geldi Pedro’ya çarptı. Futbol oyun kurallarında faul olarak nitelendirilebilecek hiçbir unsurun olmadığı, son derece fahiş, son derece maçın seyrini etkileyen bir hakem hatası. Çok çok ciddi bir yanlış. Bu pozisyon, çok net bir şekilde gol verilmesi gereken bir pozisyon olarak görüldü.
Deniz Çoban: Pedro, hiçbir şey yapmıyor yani. Dizini çıkartır, kaleciye doğru koşar, topa doğru bir hamle yapar. Topa doğru hamle bile yapmıyor.
Bülent Yıldırım: Evet, çok sorunlu bir karar gibi görünüyor.
22. DAKİKADA MEHMET YEŞİL’İN TOPA ELLE MÜDAHALESİ VAR MI, DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Bir defa şuna eminiz ki korner bayrağının oradan vurulan, uzaktan gelen bir top var. Yani savunma oyuncusunun kendisini topa göre ayarlayabileceği, planını yapabileceği bir zaman dilimi var. Yani topun eliyle temasını önleyecek kadar hayli fazla zamanı var.
Bülent Yıldırım: Mesafe var, zaman var.
Deniz Çoban: Beyazlı oyuncu; kafaya yükselirken, topla oynama çabası içerisindeyken beyazlı oyuncunun hareketlerini bozacak, onu dağıtacak, dengesizleştirecek, elini kolunu sağa sola savurmasına sebep olacak ne kendi arkadaşı ne de bir rakip oyuncu var. Tamamen kendi istediği şekilde yükseliyor. Her şekilde vücudunun, bedeninin bütün davranışlarına hakim.
Deniz Çoban: Yani arkada yükselen bir Fenerbahçe oyuncu nizami bile olsa şarjla dağıtmıyor. Onunla beraber topa yükselen kendi arkadaşı onu dağıtmıyor. Tamamen kendi yetenekleriyle yükseliyor ve o topa kafa vurmaya çalışıyor ama bu sırada bir sakarlık yapıyor.
Deniz Çoban: Kafasını topa göre ayarlayamıyor. O top, yere paralel şekilde açılmış eline dokunuyor.
Deniz Çoban: Bütün bu saydıklarım penaltıya doğru giderken şöyle bir yorum da yapılabilir: ‘Oyuncu, kafaya çıkarken kollarından destek alarak yükselmeye çalışıyor ve kolu o yüzden açılıyor.’ Buna, bu kritere şerh koyuyorum. Kenarda bırakıyorum. Bununla ilgili şerhimi de ileriki bir pozisyonda söyleyeceğim.
Deniz Çoban: Bu; açık, bariz, net bir penaltı. Top çok uzak mesafeden geliyor, oyuncu sakarlık yapıyor, kafasıyla vuracağı topa kafasıyla vuramıyor, açık olan omuz hizasının üzerindeki eline bu top düşüyor. Burada çok net bir penaltı var. Video Yardımcı Hakem’in de bu penaltıya karışması gerekirdi.
Deniz Çoban: Bu pozisyonun aynısı Kadir Sağlam’ın en son yönettiği kupa maçında olmuştu. Icardi’nin arkasında yükselen oyuncu da bunu yapmıştı. Kadir Sağlam; yine aynı kaleye, yine aynı yerden bakıyordu ve devam ettirmişti. Video Yardımcı Hakem de devreye girmemişti.
Seçim Demirel: Yine dinliyor. VAR odasıyla diyalog kurdu.
Deniz Çoban: Yine dinliyor, yine yok diyor.
Deniz Çoban: 22. dakika benim açımdan net bir penaltı.
Seçim Demirel: Şimdi bu top kornerden geliyor. Uzaktan gelen bir top. Top omuz hizasının üstünde ve açık. Oyuncuyu bozan hiçbir oyuncu yok. Uzaktan gelen topu gördüğünden risk almamak için o kolu indirmesini beklersiniz. O kolunu kaçırma şansı varken kaçırmıyor, orada tutuyor ve kafasıyla oynamak isterken de oynayamayıp açık olan kola geliyor. Kısacası bu pozisyonun elle oynama kaynaklı bir penaltıyla değerlendirilmesi gerekiyordu.
Bülent Yıldırım: Topun tam olarak ceza sınırı bölgesine mi yoksa daha mı alt tarafa düştüğünü düşünüyorsunuz?
Seçim Demirel: Ceza sınırının alt tarafına.
Deniz Çoban: Kural kitabındaki fotoğraf, insanları yanıltıyor. Yeri gelmişken bir kere daha onu söyleyelim. Neresi ihlal değildir?
Deniz Çoban: Kolunuzu şuradan hareket ettirdiğiniz zaman vücudunuzla birleştiğiniz yer, koltuk altı hizası… Burayı işaretlediniz.
Deniz Çoban: Dışarıya doğru şöyle bir çizgi çizdiniz.
Deniz Çoban: İhlal olmayan yer burasıdır.
Deniz Çoban: Bunun altı ihlaldir.
Deniz Çoban: Şunu şöyle kaldırdığınız zaman ihlal olmayan yer burası…
Deniz Çoban: Burası ihlal olan yerdir.
Bülent Yıldırım: Burada omuz hizasında oyuncu, kendini ayarlayabilecekken ayarlamıyor. Risk alıyor. Bu şekilde açtığınız zaman doğrudan ya o kafayı vuracaksınız…
Bülent Yıldırım: Risk aldıysanız ve top buraya düşüyorsa bu penaltıyla cezalandırılması gereken bir şeydir.
31. DAKİKADA DUHAN AKSU’NUN FERDİ KADIOĞLU’NA FAULÜNDE KART GEREKİR Mİ?
Seçim Demirel: Ferdi’ye yapılan harekette kayarak geliyor rakip oyuncu çok net bir şekilde. Yardımcı da aslında bayrağıyla yardımda da bulunmuş. Keşke sarı kart konusunda da bir destek verseydi. Bu, kontrolsüz bir hareket. Sarı kart olmalıydı.
Deniz Çoban: Hocam, buna kart göstereceksiniz. Başakşehir – Galatasaray maçı oynandığı zaman o maçta da en az böyle 4-5 tane pozisyonu es geçmişti. Arkadaşımızın faul, kart değerlendirmeleri ile ilgili ciddi sorunları var.
Bülent Yıldırım: İlk çıktığı Süper Lig maçını ve ikincisini çok beğenmiştik. Arıyoruz ya böyle iyi biri olsun, bize heyecan versin, o yönetim sanatını göstersin, mutlu olalım, destekleyelim… O gün sadece şanslıymış. Çaldığı düdükler şans gereği doğru çıkmış da iyi zannetmişiz. Maalesef her geçen gün futbolu bilmediği konusunda ışıkları yakıyor.
Bülent Yıldırım: Bu, çok net bir sarı kart. Tartışılacak bir taraf yok.
33. DAKİKADA VALON ETHEMI’NİN FERDİ KADIOĞLU’NA MÜDAHALESİ VAR MI, DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Hocam nasıl olacak ki? Sarı kartlık ihlallerde faul çalmıyorsun. Net sarı kart.
Seçim Demirel: Evet, eli rakibin yüzüne geliyor. Çok net bir sarı kart. Yine kaçmış.
Bülent Yıldırım: O centilmenin orada olduğunu bilerek centilmenliğe aykırı bir şekilde o eli kaldırıp yoklamış. Bu da net bir sarı kart.
52. DAKİKADA VAR İNCELEMESİ İLE İSTANBULSPOR LEHİNE VERİLEN PENALTI KARARI DOĞRU MU?
Seçim Demirel: Burada defans oyuncusu, topu ayağıyla bloklamak istiyor. Ayağını uzatma hareketini kollarını açarak yapıyor. Buna çok böyle refleks diyemiyorum. Çünkü her iki kolunu da yana doğru açıyor ve bana sorarsanız risk alıyor.
Seçim Demirel: Yine aynı az önceki konuştuğumuz pozisyondaki gibi kol, omuz hizasının üstünde yani açık. Burada top, yerden sekerek geliyor eline. Burada tek fark var, ‘Yerden sekerek geldi ve kolunu kaçırma şansı yok top, temas ederek geldi’ denilebilir ama ben yine de şu görüntüye baktığımda hakemin penaltı kararını destekliyorum.
Bülent Yıldırım: Hakemin penaltı kararını destekliyorsunuz. Ancak anlattığınızdan sübjektif taraflar olduğunu hissediyorum. Bu, hakemin devam ettirdiği ve Video Hakem’in müdahil olduğu bir pozisyon. O gözle Video Hakem müdahalesini nasıl buluyorsunuz?
Seçim Demirel: Video müdahalesini doğru bulmuyorum. Ben buna, ‘Penaltı’ diyorum; belki sizler, ‘değil’ diyeceksiniz. Bilmiyorum kararınızı. O yüzden işte eğer karar veremiyorsak o zaman demek ki VAR’ın karışmaması gerekiyor.
Bülent Yıldırım: İlkinde karışması gerekiyor muydu?
Seçim Demirel: İlkinde karışması gerekiyordu. Neden? Çünkü uzaktan gelen bir top ve oyuncunun elini kaçırma şansı var.
Seçim Demirel: Burada yerden sekerek geliyor, kaçırma şansı yok. Ben derim ki, ‘Kaçırma şansı yok.’ Siz dersiniz ki, ‘Kaçırma şansı var.’ Başkası farklı yorum yapabilir. Yoruma açık olduğu için VAR karışmamalıydı diyorum.
Deniz Çoban: Şimdi ben bu pozisyonu, neden öbür pozisyonla birlikte izlemek istedim? Burada aslında oyun kuralları kitabında vücudun doğal aksiyonu, pozisyona özgü ellerin kolların konumu deniyor ya burada bu pozisyonda Ferdi’ye niye kolunu bu kadar açtın diyebiliyorsunuz. Oyuncu; bir çalımı atıyor, ikinci çalımı atıyor, şut atma ile çalım atma arasında bir yerdeyken fake yiyince döndüğü sırada Ferdi, elini açarak dönüyor. Bilerek ben bu topla oynayayım diye elini açmıyor ki top zaten zeminde, zaten kaleye vuruluyor. Ayağıyla bloklamak istiyor, ayağıyla bloklamak istediği top risk alarak açılmış olan koluna ayağından sekerek istemeden geliyor. Kapatmalı mıydı? Kapatabilirdi belki. Ama hem Türkiye’deki hem UEFA’daki eğitimlerde, ‘Eli yere 90 derece olacak şekilde açmışsan, elin omzunun üzerine kalkmışsa, bu riski almışsa bu riskin bedelini oyuncu öder. Elini bu kadar açıyorsan top sekerek de geliyor olsa elinle buluşuyorsa bu bir ihlaldir ‘ diye hakemlere anlatılmış ve zaten Halil Umut Meler de Şampiyonlar Ligi’nde maç yönetip UEFA eğitimlerini bilen birisi olarak buna da hiç tereddüt etmeden müdahale etti, penaltıyı verdirdi. Tamam, kabul. Oyuncu bile isteye eliyle topla oynamasa bile elini omuz hizasında kaldırarak bir risk almış, hatta hiç beklemediği bir şekilde zemindeki top yerden sekip hiç arzusu olmadığı halde eline gelmiş ve biz buna penaltı diyoruz. VAR müdahale ediyor. Bu pozisyon penaltıysa ki öyle anlatıldıysa ben de penaltı olduğunu kabul ediyorum.
Deniz Çoban: O zaman yerden sekmeden gelen, 25 m mesafeden gelen, oraya o topun düşeceği belliyken bir oyuncu burada Ferdi’nin açtığı gibi kolunu yere paralel şekilde açıp üstüne bir de sakarlık yapıp kafasıyla vuramayıp kafasının 30 cm yanına düşecek topu hesap edemeyip o topu eliyle engelliyorsa Ferdi’nin pozisyonundan daha çok penaltıdır. İki pozisyonu yan yana o nedenle değerlendirmek istedim.
Deniz Çoban: Bilerek oynamamışsa da oyuncu o topu sekerek de gelse, nereden gelirse gelsin bir ihlaldir deniliyorsa bu, bir ihlaldir. Anlatılana göre penaltıdır. Öbür pozisyon bundan daha çok penaltıdır. Bana bu eğitimden habersiz oyun kuralları kitabındaki doğal konum üzerinden kendi fikrimi sorarsanız oyuncu bu fake yenildikten sonra böyle dönebilir, vücudunun doğal aksiyonu diyebilirim ama ben kendi futbol anlayışımı ya da kendi görüşümü değil hakemlere verilen eğitimin karşılığında bu pozisyonun nasıl değerlendirilmesi gerektiğini anlatıyorum.
Bülent Yıldırım: Şimdi ben diyorum ki UEFA eğitimlerinde öyle söylense bile sübjektif taraf şuradan kaynaklanıyor; 90 derecelik bir genişletme veya omuz seviyesinin üzerine alma konusunda benim düşüncem şu ki orada yorumda farklılık var. Bunu UEFA Hakem Kurulu da söylemiş olsa, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu da söylemiş olsa ben şahsen kabul etmiyorum. Niçin? Bu top, Eze tarafından oynandığı anda doğrudan Ferdi Kadıoğlu ne yapıyor? Şu anda açık mı? Evet. Omuz seviyesi üzerinde mi? Evet. Ben bunu cezalandırırım. Kaleye atılan bir şutta cezalandırırım, her ikili mücadeleye açık, savruk girdiğinde cezalandırırım. Ama bu elle oynama nasıl gerçekleşiyor?
Bülent Yıldırım: Ayakla oynamaya çalışıyorum. Şutun çekileceğini anladım, ayağımı koydum.
Bülent Yıldırım: Top, tak dedi…
Bülent Yıldırım: Beklenmedik bir şekilde, beklenmedik bir zamanda, kaçınamayacağım bir şekilde doğal müdahale etmişken geldi arkamdan kolumun altına çarptı. Bana göre bu, yanlış bir karar. Burada bir yorum hatası yapıldığını düşünüyorum. Çünkü anlatanın ne anlattığıyla anlayanın ne kadar anladığı çok değerli. Sübjektif bir taraf var. Buna hakem verseydi saygı duyardım. Eğitimde böyle söylenmiş o da onu uygulamış, risk almamış derdim. Bir yere kadar kabul edebilirdim. Ancak Video Hakem müdahalesiyle bu şekilde verilen penaltının orada bahsedilen eğitim kapsamında olmadığını düşünüyorum. Bu da benim şahsi düşüncem. Sizlere de saygı duyuyorum, hiçbir sorun yok.