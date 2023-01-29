Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı (CANLI)

Galatasaray mağlubiyeti sonrası Gaziantep FK ve Ümraniyespor’u son dakikalarda attığı gollerle deviren Fenerbahçe, Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Lider Galatasaray’ın kazandığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Lacivertliler, evinde 3’te 3 yapmayı ve fire vermeden yoluna devam etmeyi hesaplıyor. Son 3 maçından sadece 1 puan toplayabilen ve ateş hattında bulunan Selçuk İnan’lı Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan’ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe-Kasımpaşa 11’ler:

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda Güler, Valencia, Batshuayi.

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Graovac, Tırpan, Yasin, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet, Bahoken

Jorge Jesus’un planı hazır

Süper Lig’de Kasımpaşa’yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını dün tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın, taktik üzerine gerçekleştiği öğrenildi. Ligde Galatasaray’a derbide 3-0 kaybettikten sonra eleştiri oklarını üzerine çeken Jesus’lu Kanarya, önce Gaziantep ve daha sonra da Ümraniyespor’u 2-1’lik skorlarla yenerek moral bulmuştu. Şampiyonluk yolunda lider Galatasaray’ın ardından ikinci sırada yer alan Kanarya, Kasımpaşa engelini mutlak geçmek istiyor. Galibiyet serisini 3’e çıkarmak isteyen Jesus da ilk dakikadan itibaren Kadıköy’de baskılı bir oyun ve farklı bir sonuçla sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe’de 9 oyuncu sınırda

Fenerbahçe’de, Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlıkları devam eden Nazım Sangare ve Joao Pedro’nun yanı sıra düz koşulara devam eden Osayi Samuel ile Joshua King’in maç kadrosunda yer almayacakları öğrenildi. Kanarya’da 4 eksik ismin yanı sıra sınırdaki oyuncuların bir hayli fazla olması da dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler’de Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor sınırda yer alan oyuncular.

Şubat ayında 4 maç

Bu 9 futbolcudan Gustavo Henrique, Paşa karşısında süre alma ihtimali en zayıf isimlerin başında geliyor. Söz konusu oyunculardan kart görenler, 2 Şubat Perşembe günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak mücadelede forma giyemeyecekler. Fener, Şubat ayı içerisinde Adana Demirspor’la birlikte ligde Konyaspor, Kayserispor (d) ve Alanyaspor’la (d) karşı karşıya gelecek.

Son 11 maçı kaybetmedi

Kasımpaşa’yı ağırladığı son 11 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (9 galibiyet ve 2 beraberlik), bu sezon en üst ligde boy gösteren rakipleri arasında sadece Trabzonspor karşısında daha uzun bir yenilmezlik serisine (25 maç; Mart 1999’dan bu yana) sahip. Kasımpaşa için Kanarya, ligde en fazla mağlup (31 maç) olduğu takım ve rakibini de en son Haziran 2020’de sahasında 2-0 yendi.

Ben Ouannes kart cezalısı

Konuk ekip Kasımpaşa’da son oynanan ve 3-1 kaybedilen Başakşehir mücadelesinde çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan sağ bek Ben Ouannes, bu akşam yok. Lacivert-Beyazlılar’da ayrıca Bahoken ve Hajradinovic de, kart sınırında yer alıyor. Bu iki isimden kart gören, 1 Şubat Çarşamba günü Giresunspor ile oynanacak mücadelede cezalı duruma düşecek.