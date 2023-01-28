Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır

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Alaturka Online
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core çalışması ile başladı.

Ardından sahaya geçen oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin devamında 2 gruba ayrılarak, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çabukluk hareketleriyle süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalar ile sona erdi.

Fenerbahçe, bu antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak, Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.

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