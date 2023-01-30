Fenerbahçe – Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! Kasımpaşa’nın golü, penaltı tekrarı, gol öncesindeki müdahale…

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 5-1 mağlup etti. Mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan ve ekibinin bazı kararları tartışma yarattı.

FENERBAHÇE, VALENCIA İLE KAZANDI

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk bölümünde 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, 37. dakikada Valencia’nın penaltısıyla beraberliği sağladı.

Bu golden 2 dakika sonra Valencia ile öne geçen Fenerbahçe’de ikinci yarıda Ekvadorlu oyuncu yeniden sahneye çıktı ve takımının 3. golünü kaydetti. Başarılı forvet, 69. dakikada takımının dördüncü golünü attı. Fenerbahçe’nin 5. golünü ise Batshuayi kaydetti.

Mücadeleden 5-1’lik galibiyetle ayrılan Kanarya, bu sonuçla ligdeki puanını da 44’e çıkarmış oldu.

TARİHE GEÇTİ

4 golünü kaydeden Enner Valencia, kariyerinde bir ilke imza atmış oldu. 33 yaşındaki golcü, profesyonel futbol kariyerinde ilk kez bir müsabakada 4 gollük performans sergileyerek tarihe geçmiş oldu. Valencia, müsabakanın 37, 39, 52 ve 69. dakikalarında rakip fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını da 19’a yükseltmiş oldu. Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında hat-trick yapan Ekvadorlu golcü, 21. haftada oynanan Kasımpaşa maçında da rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

Öte yandan Valencia, Fenerbahçe formasıyla da ilk kez bir müsabakada 4 gollük performans sergilemiş oldu. Ayrıca ligde 19 gole ulaşan Valencia’nın Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.

JORGE JESUS’TAN KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa karşısında bir önceki lig müsabakasına göre 2 farklı isme forma şansı tanıdı.

Deneyimli çalıştırıcı, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynadıkları Ümraniyespor karşılaşmasında Crespo ve Rossi’ye görev vermişti. Jesus, 21. haftada sahasında oynadıkları Kasımpaşa maçında ise Arda Güler ve Miha Zajc’ı sahaya sürdü.

CRESPO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Mücadelede Sarı-Lacivertlilerin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, 71. dakikada Miha Zajc’ın yerine oyuna dahil oldu.

Müsabaka öncesinde sarı kart sınırında olan 26 yaşındaki futbolcu, 89. dakikada sarı kart gördü ve 22. haftada oynanacak Adana Demirspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

37 BİN 909 TARAFTAR İZLEDİ

Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Ülker Stadyumu’nda oynanan maçı toplam 37 bin 909 taraftar takip etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımına destek oldu.

İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Fenerbahçe – Kasımpaşa maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Lale Orta’nın ayrıldığı ve yazarımız Deniz Çoban’ın Bülent Yıldırım ile birlikte yorumlarıyla masaya yatırılan Fenerbahçe – Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonları…

6. dakikada Miha Zajc’ın şutunda ceza sahası içindeki Mickael Tirpan’ın topa elle müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Ben hep aynı cümleleri kuruyorum ve yine aynı şeyi söyleyeceğim. Aday Hakem Kursu’nda ‘Penaltı nasıl olmaz?’ için örnek olur bu. Oyuncu olabildiğince kolunu vücuduna kapatmış, sırtına dönüyor. Muhtemeldir ki ihlal olan bölgeye de çarpmıyor top. Penaltı nasıl olmaza bir örnek bu.

Bülent Yıldırım: Topun cezalandırılmayacak bölgeye, omuz başına çarptığını görüyoruz. Dolayısıyla burada herhangi bir sorun görünmüyor. En başından oynatırsak bir de avantaj uygulaması var. Onunla ilgili gözlemin ne?

Deniz Çoban: Doğru yapmış. Oyuna güzellik katan bir uygulamadır avantaj. Hakemin kalitesini ortaya çıkartır.

9. dakikada Ryan Donk’un Enner Valencia’ya faulünde gösterilen sarı kart doğru mu, değil mi?

Deniz Çoban: Maçın ilk sarı kartıydı. Benim gördüğüm; Donk, bu topla oynamak istiyor. Ayağını yere daha önceden koyuyor. Çalım yemiyor. Ayağını koyuyor ve hiç hamlesini değiştirmiyor. Burada en fazla, ‘Ayağını fazla açtı’ dersiniz ama ayağına da takılmıyor gidip beyazlı oyuncuya çarpıyor. Faulü bile kabul etmiyorum. Hadi faul, ‘sana göre bana göre’ dersin ama asla sarı kart olmaması gerektiğini düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Bu, yanlış bir karar. Niye öyle düşünüyorum? Donk, defans oyuncusu. Rakip, karşıdan topla geldi. Deplase etmeye çalışırken ancak diziyle uzandı. Dizini temas ettirdi ve ayağı da geniş. Ayak zeminde. Topla ancak bu kadar oynanır. Eğer Valencia, solundan gidecekken Donk, ayağını açıp perde olarak kullanmış olsa bir faulden bahsederiz. Koşu yoluna koysa… Valencia, gidip doğrudan bodoslama Donk’a çarpmış. Ben, bunun hücum faul olması gerektiği fikrindeyim. Sarı kartı kabul etmem doğru olmaz. Artı bugün verilen ve verilmeyen faullerde ciddi sıkıntılar olduğunu gördüm.

24. dakikada Kasımpaşa’nın attığı gol öncesindeki taç atışında bir ihlal var mı?

Deniz Çoban: Top, üçüncü koyu renkli alanın ortasından çıktı. Burada iki şey tartışılıyor. Bir, yerinden atıldı mı atılmadı mı? İki, atarken ayağını kaldırdı mı kaldırmadı mı? Tacı attığı ana bakıyoruz ki ayağının ucu, muhtemelen zemine dokunuyor. Görmüyorum, ispatlayamam. Sağ ayağının çizgiye basıyor olması sıkıntı değil. Çizgiye basabilir. Ayağının bir kısmıyla çizgiye basması yeterlidir. Sol ayağının zeminde olduğunu düşünüyorum. Tacın atılış şeklinde bence bir sıkıntı yok.

Tacı atarken oyuncunun durduğu yere de bakalım. Koyu renkli alanın ortasından çıkmıştı, açık renkli alanın ortasından atıyor.

Sizin ifadenize göre burası 6 metre ileride. Şimdi hakem, o 6 metrenin hesabını yapıp durdur, gel geri yerinden atan falan çok da böyle oyunun beklediği bir şey de değil aslında. Kurala göre doğru mu? Hayır, 6 metre ileriden atmış. Atış şekli itibariyle sıkıntı yok, yeri itibariyle 6 metre ileriden kullanılmış. Bu durum beyazlı takıma bir avantaj sağlamış mı? Sağlamış. Neticesinde de gitmiş gol olmuş. Hakem, kaleye yakın bir mesafe ve bunun gole gidebileceğini hissedip düdük çalarak ‘Gel şuradan at’ şeklinde gösterebilseydi çok daha iyi olurdu. Ama burada da, ‘Ya kardeşim nasıl da hesap edemezsin? Gitmiş de 6 metre ileriden atmış’ diyemiyorum çünkü futbol oyununda çoğu taç atışı bu şekilde yapılıyor.

Bülent Yıldırım: Bunun da bir standardı yok. ‘Şu kadar metrenin üzeri ihlal, bu kadar metrenin altı değil’ diye bir kural da yok. ‘Çıktığı yerden taç atışı yaptır’ diye kural kitabı yazıyor. Hemen yakınında futbolun beklentisi mantığıyla 1 metre, duruma göre bazen 1.5 metre çok fahiş değilse zaten karışılmıyor. Futbol zaten hızın kesilmemesini bekliyor. Her taç atışına müdahale ettiğinizde oyunu soğutan, oyunu durduran bir hakem var oluyor. Ancak doğrusu şu bence de; bu taç atışında şekil olarak değil ama topun çıktığı yerin daha ilerisinde ve avantaj sağlanan şekilde taç atışı kullanıldığı için proaktif davranamadıysanız düdük ile rakip lehine verilmesi gerekirdi.

Deniz Çoban: Aynı fikirdeyim. Bu kural böyle olduğu sürece, ‘Bu taç yerinden atılmış’ diyemem ben de. Ama atılış şeklinde ihlal yok, yerinde sıkıntı var.

Bülent Yıldırım: Taç atışında yer itibariyle lokasyon olarak bir ihlal var.

26. dakikada Mickael Tirpan’ın Enner Valencia’ya faulü sonrasında gördüğü sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: Volkan’ın beden dilinden, ‘Düdükten sonra topa vurma’ diyor. Onu anlıyorum ama ben, biraz fazla titiz davrandığı fikrindeyim. Oyuncu mücadelesine devam ediyor ki belki düdüğü duymamış olabilir ve uzanıp topa ayağının dışıyla mücadeleye devam ederken vuruyor. Çok kolay bir sarı kart çıkartmış. Faule itirazım yok. ‘Düdüğümden sonra topa vurdun’ diyor ama aslında oyuncu, bence topa vurmuyor. Niyeti o değil. Mücadeleye devam ediyor. Oyuncuya karşı da sarı kartı gerektirecek bir sportmenlik dışı hamlesi de yok. Ben, sarı kartı fazla buldum.

Bülent Yıldırım: Bu sarı kart, doğru değil. Yanlış bir kart. Umut vadeden atak kesilmedi, kontrolsüz girmedi, sportmenliğe aykırı olmayan bir şekilde başka bir bölgeye oyunu bozacak şekilde zaman avantajı kazanmak için de vurmadı. O zaman sarı kart niye? Taç konusunda 5-6 metrelik bir mesafede göstermediğiniz hassasiyeti burada gösterdiğiniz zaman güven vurgusu biraz zedeleniyor diye düşünüyorum.

33. dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Her şey zaten gözüküyor. İhlalde bir şüphe yok. Savunma oyuncusu topa hamle yapacakken hücum oyuncusu çok güzel bir hamle yapıyor ve yanıltıyor rakibini. Öyle olunca ayak, boşta kalıyor ve dikkatsiz davranıp oyuncuyu düşürüyor. Sadece faulü tespit etmek yeterli mi?

Top, Enner Valencia’nın kontrolünde. Geçtikten sonra da top hâlâ kontrolünde. Düşmeyecek olsa da topla devam edecek. Top, düştükten çok sonra kaleciye gidiyor. Kontrolünden uzaklaşmayacak ve geçtiği anda bence vurup gol yapacak. Bu çok net bir bariz gol şansı fakat beyazlı oyuncu aslında topla oynama mesafesinde, topla oynama niyetinde. Hamlesini topla oynamak üzerine yapıyor ama çalımı yediğinde ayağı boşta kalıyor. Eğer böyle bir ihlal yapıyorsanız yani niyetinizde top varsa, top sizin oynama mesafenizdeyse, topla oynama niyeti içerisinde bir ihlal yapıyorsanız ve penaltı ile de cezalandırılıyorsa kırmızı kart da sarı karta düşüyor. Burada hakemin penaltıyı vermesi çok doğru ama burada bariz gol şansı olduğu için ve beyazlı oyuncu da topla oynama niyeti içerisinde bu bariz gol şansını engellediği için kırmızı değil de bir alt ceza olan sarı kartın verilmesi gerekirdi. Fenerbahçe lehine verilen penaltı doğru, bunda şüphe yok ama sarı kartın da verilmesi gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Şu faul, penaltıyı gerektiren hamle. Gecikmiş ayağa vurulan bir darbe. Top, Valencia’nın kontrolünde ve kontrol olasılığı aynen devam ediyor. Daniel Graovac, bu hamleyi top kadrajın içindeyken yapıyor. Dolayısıyla seninle hemfikirim. Penaltı, %100 doğru. Bariz gol şansının da bir tık altı. Topla oynama alanındayken zamanlama hatasından kaynaklanıyor. Eğer defans oyuncusu, Valencia kendisinden kurtulduktan sonra arkadan bu hamleyi yapsa kırmızı kart olurdu. Ancak burada bir sarı kartla doğru kararın taçlandırılması gerektiğinin fikrindeyim.

Penaltının atılışı

Bülent Yıldırım: Yardımcı hakem Samet Çiçek, hangi ihlal için bu bayrağı kaldırmış olabilir? Bu, bizim için çok değerli. Bayrağını niçin kaldırmış olabilir?

Deniz Çoban: Kalecinin çizgi üzerinde yapacağı ihlaller, yardımcı hakemin sorumluluğuna bırakılır. Çünkü görev paylaşımı açısından çizgi üzerinde daha rahat görür. Hakem de daha çok vuruşu yapan oyuncunun ihlali var mı diye bakar ve ceza sahasına giren oyuncuların ihlalini takip eder. Yani çizgi ihlali, yardımcı hakeme ait.

Bülent Yıldırım: Çizgi ihlaline ve topun gol olup olmadığına bakacak kişi yardımcı hakemdir.

Deniz Çoban: Yardımcı hakem, burada bayrak kaldırdığı anda Volkan’a dikkat ettim ben. Volkan Bayarslan’ın sol eli havaya kalkıyor ve bayrağı görünce iniyor. Yani Valencia, topa ikinci bir oyuncu dokunmadan direkten dönen topa dokunduğu için endirekt bir serbest vuruş verme niyetinde. Fakat o sırada yardımcı hakemin bayrağı geliyor. Yani Volkan, Valencia topla ikinci kez oynadığı için endirekt serbest vuruş veriyor. Fakat yardımcı hakem, kaleci ihlal yaptı diye bayrak kaldırıyor burada. Bunu da nasıl anlıyorum, yanılıyor muyum? Sol elini göğsüne doğru götürüp tekrar işareti yaptığını düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Beden dili öyle gözüküyor.

Deniz Çoban: Eğer bu kalkan bayrak, Valencia topa ikinci defa dokundu diye kalksa bir, sorumluluğu değil ve öyle bir ihlal tespit ettiyse belki telsizden söyleyebilir ama bunun için bayrak kaldırmaz; iki, hadi diyelim onun için bayrak kaldırdı ama bir yardımcı hakem, ofsayt haricinde bir endirekt serbest vuruş için bayrak kaldırırsa bayrak tutmayan sol elini de kaldırarak bir endirekt serbest vuruşu işaret eder. Bunu kaleci çıktı diye kaldırdığına dair benim için üçüncü bir sebep de; bayrağı Valencia ikinci kez topa vurdu diye kaldırmış olsa bayrağı indirdikten sonra yerine döner. O zaman bir tekrar olmayacak ve oyun endirekt serbest vuruş ile başlayacak. Fakat yardımcı hakem bayrağı kaldırıp indirdikten sonra orada kalmaya devam ediyor. İkinci penaltının atılmasını bekliyor. Dolayısıyla yardımcı hakem, burada kaleci ihlal yaptı diye kaldırıp Volkan Bayarslan’a bunu bildiren kişi. Orada şüphe yok. Volkan’ın kararının üzerinde etkisi olan kişi, yardımcı hakem.

Bülent Yıldırım: Video Hakem sisteminde bu tarz riskli beden dili kullanımına gerek yok. Telsizden ihlali söylersiniz. Video Hakem’in de değerlendirme şansını bütün ekibe bırakırsınız. Belki hakem, başka bir ihlal görecek. Niye acele edip de o bayrağı kaldırıyorsunuz? Bakın iş nereden nereye gitti. Hakem, başka bir gördüğü ihlale yönelecekken yardımcı hakemin bayrağı havada olduğu için Video Hakem de devre dışına çıktı.

Deniz Çoban: Bu top, kaleye girseydi sorun yok. Bu topu kaleci kurtarsaydı zaten Video Hakem sistemiyle de birlikte ayağını bir kısmı çizgi üzerinde değilse çok net, penaltının tekrarı gerekecekti. Fakat burada, top direkten oyun alanına geri dönüyor.

Bülent Yıldırım: IFAB; sayfa 119 – kural 14, “Eğer top kaleye isabet etmezse veya üst direkten veya kale direklerinden dönerse vuruş; sadece kalecinin ihlali, vuruşu kullanan oyuncuyu açık bir şekilde etkilemişse tekrarlanır” diyor.

Deniz Çoban: Kaleci öne çıkmış mı? Çıkmış. Bu ifadeye baktığımız zaman öne çıkan kalecinin açık şekilde vuruşu yapan oyuncuyu etkilemesi lazım. Yani Valencia’nın vuruşunun kalitesini açık şekilde düşürmesi lazım ki bu penaltının tekrarı gereksin. Yarım metre bir öne çıkışın; ben bu vuruşun şeklini açık şekilde etkilediğini, Valencia’nın bu vuruştan dolayı karar değiştirdiğini, vuruşun kalitesinin düştüğünü ben bu pozisyonda görmüyorum. Burada en doğru karar, bu penaltının tekrar edilmemesi olurdu. Çünkü kaleci, yarım metre öne çıkıyor. Buna da şunu dayanak gösterebilirim; VAR sistemi ilk geldikten sonra kalecinin bu öne çıkışları açık, bariz hata kabul edip Video Hakem karışmıyordu bile. Yarım metre, 40 santimetre, 50 santimetre çıkarsa bile karışılmıyordu. Açık, bariz hata olarak kabul edilmiyordu. Yarım metre öne çıkıp direkten dönen bir topta da bunun açık bir ihlal olarak kabul edilmesi benim görüşüme göre yanlış bir yorum.

Bülent Yıldırım: Pozisyonda bir küçük ihlal, bir de daha kaba bir ihlal var. Futbol Oyun Kuralları’nın temel felsefesi, daha ağır bir ihlal olduğu zaman ağır olanın cezalandırılması şeklindedir. Burada aynı gerekçelerle bence de verilmesi gereken karar Enner Valencia’nın aleyhine bir endirekt serbest vuruştu.

Deniz Çoban: Burada tartışmalar var ve sizce bu, bir kural hatası mı?

Bülent Yıldırım: Hayır, bir yorum hatası.

Deniz Çoban: Bence de bir yorum hatası. Hakem, yorumunu böyle yapmış. Bizim fikrimizin tam tersini söyleyecek de dünya kadar insan çıkar. Haklıdır da.. Der ki, “11 metre mesafeden kalecinin yarım metre bile çıkması ona avantaj sağlar. Vuracak oyuncuyu zora sokar” diyebilir.

Bülent Yıldırım: Bu, haksız avantaj. Vuruşu engellemiş olsa kabul.

Deniz Çoban: Böyle bir yorum da olabilir. O nedenle hakem, yorumunu yanlış yapmıştır. Asla bir kural hatası yoktur. Maç tekrarı falan gündeme gelecek bir pozisyon değildir benim görüşüme göre. Diğer taraftan da yardımcı hakem; üzerine vazife olmayacak şekilde bu bayrağı kaldırarak, hakeme bu uyarıyı yaparak hakemi de yanlış yönlendirmiştir. Bu penaltının tekrar edilmemesi ve endirekt serbest vuruş ile başlaması en doğru karar olurdu. Penaltı vuruşları gerçekten çok zor. Hakemler için hatta Video Yardımcı Hakemler için… Kaç tane değişik varyasyon sayıyoruz. Hakemin de bunu satır satır aklında tutması lazım. Video Yardımcı Hakemlerin odadayken artısı var. Yanına kural kitabını, notlarını alabilir. Bir pozisyon olduğu zaman hemen onlara bakabilir. Öyle bir şansı var değil mi?

Bülent Yıldırım: Ezbere bilmeme rağmen penaltıdaki ihlalleri, tablo halinde çıkartmıştım ve karşıma yapıştırıyordum. Ancak öyle çözüyordum. Bunun başka çözümü yok. Buradaki olayda aynen katılıyorum. Video Yardımcı Hakemi devre dışı bırakan maç görevlisinin yanlış tutumu olmuş. Burada en doğru karar endirekt serbest vuruş olacaktı.

Valencia’nın yeniden kullandığı penaltısında bir ihlal var mı?

Deniz Çoban: Bunu üç gündür konuşuyoruz. Arda’nın açık şekilde ihlal ettiğini ve diğer oyuncuların da çizgiye bastığını görüyoruz ama top, gol olduktan sonra bunlar dikkate alınmıyor. Yazılı ama uygulanmayan bir kural.

Bülent Yıldırım: Ben de aynı şeyi gördüm. Kaleci de yine çıkmış. İlk atışın başka versiyonu… Burada, golle sonuçlandığı için karışan olmamış. Ceza alanı ihlalleri de zaten evrensel futbolun sorunlarından bir tanesi…

39. dakikada Fenerbahçe’nin ikinci golü öncesinde yine bir taç atışı var. Bu taç atışında ihlal var mı?

Deniz Çoban: İki ayağı da yerde görüyorum. Sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Siz farklı bir şey gördünüz mü?

Bülent Yıldırım: Enner Valencia, topu aldı ve hızlı oynadı. Yer olarak bir sorun yok. Futbol içinde hızlı davranıyor. Belki 20-30 santimetrelik bir ivmelenme ki sorun değil. Ayakların ikisinin de bir şekilde ama kısmî şekilde ama tam olarak zeminde olduğunu görüyoruz. Burada da bir sorun görünmüyor.

41. dakikadaki faul kararı sonrası İrfan Can Kahveci’nin hakeme yönelik itirazında sarı kart gerekli mi?

Deniz Çoban: Hakem, faul kararını verdiği zaman o bölgeye de bakıyor oluyor. Bakmadığı anda falan olsa kabul. İrfan Can’ın hakeme doğru bir el, kol hamlesi var. Bunu yukarıdan aşağı yaptığı zaman kart gösterilmesi isteniyor. Kart gösterse daha doğru bulurdum.

Bülent Yıldırım: Açık, bariz, hedef kitle belli… Eli öne doğru bu şekilde kullandığınızda sarı kart beklenir.

42. dakikada avantaj gösterilen Miha Zajc’ın Haris Hajradinovic’e faulünde karar doğru mu, sarı kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Burada bir faul olduğu konusunda ben de hakemle hemfikirim. Hajradinovic, önüne geçti ve Miha topla oynayamadan burada kündeyi attı ve vurdu. Bir; bu ihlal olmasaydı sol ayağı etkili bir oyuncu olan Hajradinovic, hem şut atabilir hem de araya pas verebilir miydi? Evet. Bu, umut vadeden bir durum mudur? Evet. Avantaj oynatabilir misiniz? Evet. Avantajı oynattıktan sonra potansiyel, umduğunuz avantaj gerçekleşmedi. Aradaki süre, çok kısa. Oyun kuralları, adını koymaz ama oyunu yorumlamak konusunda size tam yetki vermiştir. Burada, faule dönülmesi gerekirdi ve bir sarı kart, muhakkak gösterilmeliydi.

Deniz Çoban: Süre, çok kısa. Faule dönmesi gerekirmiş. Orada hata yapmış. Sarı kart da kullanılmalıymış. Lale Hocanın ajandasına yazması lazım ki avantaj sonrası kart uygulamalarında sezon başından beri sıkıntı var.

45+1. dakikada Arda Güler’in Mickael Tirpan’a faulünde gösterilen sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: Arda’nın müdahalesini, bizim ekrandan gördüğümüz gibi görüp değerlendirdiyse tebrik etmek lazım hakemi. Çünkü bir şey yok gibi gözüküyor. Sarı kartın sebebi itiraz mı yoksa hareketin kendi mi bilemiyorum. Bence hareketin kendisi sarı kartı gerektiriyor. Diziyle rakibinin ayağına bir darbesi var. Sakatlayıcı bir darbe olabilir bu. Bu darbe, tek başına sarı kartı gerektirir zaten.

Bülent Yıldırım: İyi niyetli olmasına rağmen şu giriş, o tendonu sakatlayabilir. Bu, kontrolsüz bir fauldür. Diz darbesinden dolayı verdiyse hakemi kutlarım. Doğru bir sarı kart.

65. dakikada Miha Zajc’ın Berat Kalkan’a müdahalesinde faul var mı, devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Faul çalmıyor galiba burada. Zajc, dirseğiyle yokluyor. Hakem görse bunu sarı kart göstermesi gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Kontrolsüz bir faul niteliğinde. Çeneye bir darbe çok net görünüyor. Bence de bir sarı kart kaçmış.

89. dakikada Mamadou Fall’un Attila Szalai’ye müdahalesindeki faul kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Bu seviyeye yakışmayan bir faul kararı oldu. Oyuncu, top çaldı. İtirazında haklı oyuncular. Faul yok.

Bülent Yıldırım: Olmayan bir faul. Komik bir faul olmuş. Bulunduğu açıdan dolayı yanılmış olabilir. Dikkat etmesinde fayda var.

89. dakikada aynı pozisyon içinde Miguel Crespo ve Aytaç Kara’ya çıkan sarı kartlar doğru mu?

Deniz Çoban: Hakemin çaldığı faul, doğru. Sonrasında Aytaç’ın uzatmasına gerek yoktu, uzattı. Crespo; karşılık vermese olurdu, verdi. Biz, bu gerginlikleri izlemek için izlemiyoruz bu maçı. Bu gerginliği yapıyorsanız hakem de doğru olanı yaptı. İki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

Bülent Yıldırım: İki sarı kart da net doğru.

90+2. dakikada Michy Batshuayi’nin golü öncesinde İsmail Yüksek’in Berat Kaplan’a müdahalesinde faul var mı?

Deniz Çoban: Beyazlı oyuncu faul bekliyor ve bu top, gidip gol olacak. Oyuncu yerde, atak ileri yönlü devam ediyor. Atak fazı değişmiyor.

Bülent Yıldırım: Yani Video Hakem’in müdahale edebileceği bir şey varsa Video Hakem de müdahale edebilir.

Deniz Çoban: Evet, müdahale de edebilir. Bu, atak fazının içinde olan bir ihlal ve bana çok açık bir ihlal gibi geldi. Üzerine sıçrıyor, darbesi rakibinin kafasına doğru gidiyor. Burada bir faul var ve bu golün iptali daha iyi olurdu.

Bülent Yıldırım: Video Hakem müdahale edebilir miydi sence? O sınırda mı?

Deniz Çoban: Video Hakem’in müdahale edebileceği bir sınırda değil. Niye değil? Çok küçük bir farkla değil. Üzerine sıçrıyor, kolunu açıyor ama bir başkası da, ‘Rakip yükselmediği için eli oraya geliyor. Bu bir ihlal değildir’ diyebilir. ‘Ya sen nasıl yorum yapıyorsun buna?’ diyemeyiz ama ben şurada, dirsekten bükülü şekilde omzuna geldiğini ve bir faul olduğunu düşünüyorum. Video Yardımcı Hakem, buna müdahale edemez. Umarım sezon sonuna kadar da bu standardı koruyarak devam edebilirler. Çünkü iki gün önce de müdahale edilmemesi gereken bir penaltıya müdahale edilmişti.

Bülent Yıldırım: İsmail’in yaptığı bence de net bir faul. Video Hakem’in müdahale etme şansı yok. Kontrolsüz bir şekilde kolun kullanımı söz konusu değil. Vücut vücuda, futbol içinde, yoruma açık bir pozisyon. Dolayısıyla hakem vermeliydi, görmeliydi bunu. Bu, gol öncesinde bir faul.

90+5. dakikada Sadık Çiftpınar’ın Michy Batshuayi’ye faulünde gösterilen sarı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: Sadık, geliyor ve topa da dokunduğunu ifade ediyor. Peki bu müdahale doğru mu? Parantezi açtınız, geldiniz, alanı genişlettiniz, rakibi süpürdünüz. Sevgili Sadık, topa temas etseniz bile Batshuayi’ye arkadan böyle girdiğiniz için rakip oyuncu açısından bu, belli bir derecede sakatlık riski oluşturur. Bu, kontrolsüz bir dalıştır ve sarı kart gerektirir.

Deniz Çoban: Bence de, doğru.