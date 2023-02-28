Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman; sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.