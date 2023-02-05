Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelendi!

Süper Lig’in 23. haftasında yarın Fenerbahçe sahasında saat 20.00’de Konyaspor’u konuk edecekti.

15 maçta 2 kez kazandılar

Son oynadığı Adana Demirspor maçından 1-1’lik beraberlikle ayrılan Sarı-Lacivertliler kazanarak puan farkının açılmasını önlemeyi hedefliyor. Son 4 lig maçını kaybeden, son 15 maçta da sadece 2 galibiyet alarak büyük düşüş yaşayan Yeşil-Beyazlılar’ın tek amacı da Aleksandar Stanojevic yönetiminde ilk galibiyetini alıp yeniden çıkışa geçmek.

5 saatlik rötar!

Zorlu mücadele öncesinde hava koşulları tehlike yarattı. Konyaspor’un, İstanbul uçağının normal şartlarda 16.30’da kalkması planlanıyordu. Fakat İstanbul’daki kar yağışı nedeniyle uçuşta 5 saatlik bir rötar yaşandı ve 21.30’a alındı. Ancak olumsuz hava koşullarının artması halinde İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşların durumuna göre 21.30’daki uçuşun iptal olma ihtimalinin de olduğu öğrenilmişti ki bu uçuş da gerçekleştirilemedi.

Bir sonraki uçak da hava şartları nedeniyle kalkış yapamadığı için; Konyaspor, İstanbul’a gelemeyecek. Bu durumda karşılaşmanın ertelenmesi bekleniyor.

Konyaspor’dan açıklama

Konyaspor’un konuya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada, “Futbol A Takımımızı İstanbul’a taşıyacak uçak, Konya Havaalanı pistinde meydana gelen buzlanma nedeniyle kalkış gerçekleştirememiştir. Uçağın kalkış saati tekrar ertelenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Mücadele ertelendi!

DHA’nın haberine göre; olumsuz hava koşulları nedeniyle Konyaspor’un İstanbul’a gelememesi sonrasında Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasının ertelenmesine karar verildi.

‘Pazartesi günü gelemeyiz’

Konyaspor Basın Sözcüsü Sertaç Tuza da, “Pistteki buzlanma nedeniyle İstanbul’a uçağımız kalkmadı. 20.00’den beri uçağın içindeyiz. Şu an ulaşım sağlayamıyoruz. Hava böyle devam ederse, Fenerbahçe maçı için pazartesi günü de gelemeyiz” açıklamasında bulundu.