Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, 6 Şubat Pazartesi günü Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
İSTANBUL, (DHA)