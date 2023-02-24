Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

5 Şubat akşamı en çok konuşulan konu, Konyaspor’un ertesi gün Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul’a gelip gelemeyeceğiydi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Yeşil-Beyazlılar’ın uçağı saatlerce havalanamadı. Hava koşullarının biraz düzelmesiyle birlikte geç saatlerde Konya kafilesi İstanbul’a geldi. Ancak o gece Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem yüzünden tüm spor faaliyetlerine ara verildi. Fenerbahçe-Konyaspor maçı da ertelendi. İki ekip, bu akşam Kadıköy’de karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25 Şubat Cumartesi günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Fenerbahçe-Konyaspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Halil Umut Meler’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe-Konyaspor muhtemel 11’ler:

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Crespo, İrfan, Rossi, King, Valencia

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Bouchalakis, Muric, Michalak, Diouf

Batshuayi cezalı, Jesus tribünde

Maç, transfer dönemi açıkken ertelendiği için, 6 Şubat tarihi önemli. Bu günden sonra lisansı çıkartılan oyuncular forma giyemeyecek. Ayrıca o tarihten sonra ayrılanlar da oldu. Fenerbahçe’de bu konuda sıkıntı yok. Yeni transferler Oosterwolde ve Samet Akaydın’ın lisansı zaten çıkartılmıştı. Sarı-Lacivertliler’de Michy Batshuayi sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayacak. Jorge Jesus ise Adana Demir maçında kırmızı kart gördüğü için tribünde olacak.

İkisi de puan kaybetmişti

Son maçların üzerinden uzun bir süre geçti. Fenerbahçe, ligde en son Adana Demir deplasmanına çıkmış, 1-1 sona eren mücadele sonrası Jorge Jesus kırmızı kart görürken, Sarı Lacivertliler hakem Ali Palabıyık’ın kararlarına sert tepki göstermişti. Konyaspor ise aynı gün sahasında İstanbulspor’a 1-0 mağlup olmuştu. Yeşil-Beyazlılar, İlhan Palut sonrası göreve gelen yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic yönetiminde çıktığı 3 lig maçında da sahadan yenilgiyle ayrıldı. İki ekip de galibiyetten başka bir sonucu düşünmüyor.

Biletlere büyük ilgi

Sarı-Lacivertli taraftarlar, Adana Demir maçında yaşananlardan sonra takımlarına destek olmak için 6 Şubat’taki mücadelenin biletlerine akın etmiş, kısa sürede hepsi tükenmişti. Maçın ertelenmesiyle birlikte bilet ücretleri geri ödendi. Konyaspor karşılaşmasının tarihi belli olunca biletler yeniden satışa çıktı ve bir kez daha kısa süreiçerisinde tamamen tükendi. Kombinesahiplerinin de mücadeleye gelmesi halinde bu akşam tribünler tamamen dolu olacak.

Konyaspor’da eksik çok

Konyaspor’da işler biraz karışık. Yeni transferlerden Mahir Emreli, Marlos Moreno, Alejandro Pozuelo ve Metehan Mert; lisansları maçın asıl oynanması gereken gün olan 6 Şubat’tan sonra çıkartıldığı için zorlu mücadelede oynayamayacak. O dönem kadroda olan Barış Yardımcı ise YeşilBeyazlılar’dan ayrıldı. Konyaspor’da Fenerbahçe maçı öncesinde sakat bir futbolcu bulunmuyor. Orta saha oyuncusu Bruno Paz, İstanbulspor karşısında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı.

Fenerbahçe’de 7 isim sınırda

Sarı-Lacivertliler’de en önemli sıkıntılardan biri, ceza sınırında çok sayıda oyuncunun olması. Ferdi Kadıoğlu, Attila Sazali, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş, sarı kart görmeleri halinde Kayserispor karşısında görev yapamayacak. Konyaspor’da ise stoper Adil Demirbağ ile forvet Uche Ikpeazu sınırda bulunuyor. Bu ikili de kendilerine sarı kart çıkması halinde ligde önümüzdeki hafta Giresunspor maçında oynayamayacak