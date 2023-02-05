Fenerbahçe-Konyaspor maçı öncesi uçuş problemi sona erdi!

Süper Lig’in 23. haftasında bugün Fenerbahçe sahasında saat 20.00’de Konyaspor’u konuk edecek.

15 maçta 2 kez kazandılar

Son oynadığı Adana Demirspor maçından 1-1’lik beraberlikle ayrılan Sarı-Lacivertliler kazanarak puan farkının açılmasını önlemeyi hedefliyor. Son 4 lig maçını kaybeden, son 15 maçta da sadece 2 galibiyet alarak büyük düşüş yaşayan Yeşil-Beyazlılar’ın tek amacı da Aleksandar Stanojevic yönetiminde ilk galibiyetini alıp yeniden çıkışa geçmek.

16.30’da kalkacaktı!

Zorlu mücadele öncesinde hava koşulları tehlike yarattı. Konyaspor’un, İstanbul uçağının normal şartlarda 16.30’da kalkması planlanıyordu. Fakat İstanbul’daki kar yağışı nedeniyle uçuşta 5 saatlik bir rötar yaşandı ve 21.30’a alındı. Ancak olumsuz hava koşullarının artması halinde İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşların durumuna göre 21.30’daki uçuşun iptal olma ihtimalinin de olduğu öğrenilmişti ki bu uçuş da gerçekleştirilemedi.

Konyaspor’dan açıklama

Konyaspor’un konuya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada, “Futbol A Takımımızı İstanbul’a taşıyacak uçak, Konya Havaalanı pistinde meydana gelen buzlanma nedeniyle kalkış gerçekleştirememiştir. Uçağın kalkış saati tekrar ertelenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

‘Pazartesi günü gelemeyiz’

Konyaspor Basın Sözcüsü Sertaç Tuza da, “Pistteki buzlanma nedeniyle İstanbul’a uçağımız kalkmadı. 20.00’den beri uçağın içindeyiz. Şu an ulaşım sağlayamıyoruz. Hava böyle devam ederse, Fenerbahçe maçı için pazartesi günü de gelemeyiz” açıklamasında bulundu.

00.00 gibi havalandı

Konya uçağının kalkmaması sonrasında Yeşil-beyazlı kulüp yöneticileri mücadelenin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) müracaat etti. TFF de başvuruyu değerlendirip Fenerbahçe – Konyaspor maçını ileri bir tarihe ertelemeyi planlarken, iki kulüp ve federasyon arasında yapılan görüşmelerin ardından havalimanında yapılan pist temizleme çalışmaları sonrası uçağın kalkışı yaklaşık 00.00 gibi gerçekleşti. Yola çıkan Konyaspor kafilesi, bugün saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe karşı karşıya gelecek