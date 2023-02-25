Fenerbahçe-Konyaspor maçında görev Joao de Deus’un

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Konyaspor’u konuk etti. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi. Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, 1 maçlık men cezası sebebiyle takımının başında yer alamadı. Sarı-lacivertli ekipte Jesus’un yerine yardımcı antrenör Joao de Deus görev aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor maçının 11’ine göre 2 değişiklikle Konyspor karşılaşmasına çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, Mert Hakan’ın yerine Zajc, Batshuayi’nin yerine ise King görev aldı. Fenerbahçe, mücadeleye şu 11’le çıktı: “Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Zajc, Arao, İrfan, Rossi, King, Valencia.”

FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Konyaspor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; Alioski, İsmail Yüksek ve Joao Pedro teknik ekip tercihi nedeniyle kadroda yer almazken, son antrenmanda sakatlanan Luan Peres, mücadelede görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra Adana Demirspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Batshuayi, Konyaspor mücadelesinde forma giyemedi.

OSTERWOLDE YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe’nin İtalya Serie B ekiplerinden Parma’dan kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde, Konyaspor mücadelesine yedek soyundu. Kadıköy’de sarı-lacivertli forma ile ilk mücadelesinde çıkan Oosterwolde, forma bekledi.

HAKEMLER VE İKİ TAKIM FUTBOLCULAR ISINMAYA SİYAH TİŞÖRTLE ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından Fenerbahçe ile Konyaspor karşılaşması öncesinde iki takım futbolcuları ile mücadelenin hakemleri siyah tişörtle ısınmaya çıktı. Tişörtlerin ön kısmında ”Geçmiş Olsun Türkiyem” arka kısmında ise “Yaralarımızı Birlikte Saracağız” yazısı yer aldı.

‘ACIMIZIN TARİFİ YOK’

Konyaspor seremoniye “Futbol Ailesi 1 Mart’ta Canlı Yayında #OmuzOmuza”, Fenerbahçe ise “Acımızın Tarifi Yok Ülkemizin Başı Sağ Olsun” yazılı pankartla çıktı.

Fenerbahçeli futbolcuların mücadelede giydikleri formaların arkasında ise deprem felaketinin yaşandığı illerin isimleri yer aldı.

TFF BAŞKANI VE KULÜP BAŞKANLARI ÜLKER STADI’NDA

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki maçı; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz tribünden takip etti.

DEPREMZEDELER UNUTULMADI

Fenerbahçe Kulübü, depremzede hayatını kaybedenleri unutmadı. Ülker Stadyumu’ndaki reklam panoları ve skorboardlarda deprem felaketinde vefat eden dernek üyeleri, çalışanlar ve taraftar gruplarının isimleri ile “Yaraları Birlikte Saracağız”, “Bizim Canımız Türkiye” ve “Ülkemizin Başı Sağ Olsun, Hepimize Geçmiş Olsun” yazıları yer aldı. Doğu Tribünü’nde (Maraton Tribünü) “Acımız Tarifsiz, Başımız Sağ Olsun”, Güney Tribünü’nde (Okul Açık Tribünü) ise “Yaşaran Gözler Umut Dolacak, En Güzel Yarınlar Bizim Olacak” pankartı açıldı.

Öte yandan tribünlerde yer alan taraftarların birçoğu siyah kıyafet giydi. “Türkiye Üşüme Fenerbahçe Seninle” şeklinde tezahüratta bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, yanlarında getirdikleri atkı, bere ve eldivenleri deprem bölgesine gönderilmesi için stat zeminine attı.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR SEREMONİDE

Yaşanan deprem felaketinin ardından İstanbul’a gelerek Sancaktepe Mahmut Celalettin Ökten KYK yurdunda konaklayan vatandaşların çocukları arasından seçilen, 24 depremzede çocuk seremonide yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında seremoniye çıkan çocuklar sonrasında Batı Tribünü’nde (Fenerium Tribünü) görevliler ile birlikte karşılaşmayı izledi.

Karşılaşma öncesi ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, depremzede çocuklarla bir araya geldi.