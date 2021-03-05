Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) – Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 8 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Fraport TAV Antalyaspor maçında 90 dakika sahada kalan futbolcuların idmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.
Luiz Gustavo'nun takımla çalışmalara başladığı, Sadık Çiftpınar'ın özel program dahilinde çalıştığı, Mesut Özil'in ise tedavisine devam edildiği ifade edildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.