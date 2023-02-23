Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Konyaspor ile 25 Şubat Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan güç ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.